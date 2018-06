Gemoederen lopen hoog op na nederlaag Madese Boys

nacompetitieNa eerdere overwinningen tegen eersteklassers EFC en Gestel, liep de ploeg van Mark Klippel in de finale bij fusieclub FC Tilburg op een haar na de historische promotie naar de eerste klasse mis. Pas in de strafschoppenreeks, nadat 120 minuten voetbal geen winnaar opleverde (1-1), boog Madese Boys het hoofd.

Na een wat rommelige openingsfase, waarin beide ploegen geen kansen wisten te creëren, viel na een half uur de 1-0 voor de thuisploeg. Maikel Walravens raakte de bal met het hoofd helemaal verkeerd, waarna Piet Adams gretig gebruik maakte van het presentje.

Madese Boys had het zichtbaar moeilijk en mazzelde toen een schot van Tim van Broekhoven via Werner Verhoeven de paal raakte. Het veldoverwicht van FC Tilburg was in die fase overduidelijk.

Op karakter knokte Madese Boys zich in de tweede helft terug in de wedstrijd. Het was Dennis Marijnissen die Bjorn de Bruijn bereikte. De linkspoot kapte zich tussen twee man knap vrij om met zijn chocoladebeen doel te treffen.

In de eerste verlenging was het beeld weer omgekeerd. Hovsep Manukjan, weggestuurd door Bjorn de Bruijn, schoot op het onderstel van Van Etten. In het tweede bedrijf van de extra speeltijd was de pijp bij beide ploegen ver leeg en stevende de finale af op de ultieme climax in de vorm van strafschoppen.

Na een bloedstollende penaltyserie, waarin FC Tilburg-doelman Rick van Etten de beslissende penalty raak had geschoten, liepen de gemoederen hoog op in Tilburg. Er ontstond een vechtpartij tussen fans van Madese Boys en die van FC Tilburg.

Aanleiding hiervoor was vermeend racistisch gedrag van de bezoekende supporters uit Made richting enkele FC Tilburg-spelers. Provocerend gedrag van FC Tilburg-spelers volgde tijdens de penaltyserie, waarna een vechtpartij na afloop uitbrak tussen supporters van beide ploegen.

Volledig scherm FC Tilburg-Madense Boys. Na de wedstrijd ontstond even wat tumult. © AD

De nederlaag zorgde ervoor dat Madese Boys het meest succesvolle seizoen uit de clubgeschiedenis niet kon bekronen met promotie naar de eerste klasse. Teleurstelling overheerste bij trainer Klippel. ,,Wanneer je er zo dicht bij zit, dan is dat balen natuurlijk. Natuurlijk moeten we ook beseffen dat we een fantastisch jaar hebben gehad. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die gedacht hadden dat we zo ver zouden komen."

FC Tilburg - Madese Boys 1-1 (1-0, 1-1 na verlenging, FC Tilburg wint na strafschoppen (4-3)). 31. Piet Adams 1-0, 59. Bjorn de Bruijn 1-1.