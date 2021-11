Gemiste kansen doen Zwaluwe de das om

Zaterdag derde klasse B

,,We begonnen goed aan de wedstrijd, maar maakten de kansen niet af”, analyseerde Zwaluwe-coach Herman Woudenberg. ,,We kwamen op achterstand en gingen vervolgens mee in het fysieke geweld van de tegenstander.” In de rust wees Woudenberg zijn ploeg op de eigen krachten. ,,Voetballend zijn we beter, daar begonnen we de tweede helft goed mee.” Zwaluwe kwam terug tot 1-2, maar moest na een flipperkast goal opnieuw in de achtervolging. Tien minuten voor tijd viel de 2-3, maar verder kwam de thuisploeg niet. ,,Vooraf zeiden we dat we de wedstrijd moesten winnen. Nadat we voor rust de kansen niet afmaakten, moesten we in ieder geval een punt halen, maar dat is niet gelukt”, baalde Woudenberg.