Gemakzuchtig Unitas’30 struikelt over Zwervers, incompleet Dosko komt er niet aan te pas tegen Sarto

Dosko - Sarto 1-3 (1-1). 0-1 Bram Hesselberth, 1-1 Marvin Bedaf, 1-2 Jules Swaak, 1-3 Hesselberth.

Dosko-trainer Mart van Bree werd op zaterdagmiddag en zondagmorgen geconfronteerd met enkele coronabesmettingen binnen zijn selectie. ,,Degenen die we wel konden opstellen hebben uitstekend hun best gedaan. In het eerste halfuur hadden we het lastig maar na onze gelijkmaker namen we het initiatief over en kregen we enkele goede mogelijkheden. Helaas kregen we het na rust moeilijker en liepen we tegen twee ongelukkige tegentreffers aan. Zelf konden we niet echt een vuist meer maken.”