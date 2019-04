Gelijkspel RBC voelt als verlies, tiental Gastel wint in Zeeuws-Vlaanderen

zondag 3AHet zwalkende RBC is opnieuw tegen puntenverlies aangelopen. In Breda liep de koploper tegen een late gelijkmaker aan. Schijf is voor het eerst sinds lange tijd (tijdelijk) uit de gevarenzone ontsnapt.

Clinge - Gastel 0-1 (0-0) 0-1 Robin Dierks.

Gastel-trainer Johan van Batenburg zag zijn doelman in het eerste halfuur een rode kaart krijgen. ,,Hij haalde een doorgebroken speler neer, terecht rood. Een compliment aan doelman Stijn Nagtzaam die uitstekend inviel. We wonnen overigens dikverdiend, we kregen voldoende kansen.”

MOC’17 - HVV’24 4-3 (3-0) 1-0 Rick Willigers, 2-0 Tom Sanen, 3-0 Hein Loman, 3-1 Niels Breijaert, 3-2 Lamine Tew, 3-3 Jozué Weever, 4-3 Willigers.

,,De bloeddruk ging van 60 naar 200", lachte MOC’17-trainer Ardian Lekaj. ,,Ik kon alleen maar tevreden zijn. Ik genoot van de uitslag en van ons goede spel.”

Roosendaal - Victoria’03 6-0 (1-0) 1-0 Koen Plank, 2-0 Kevin Jurgens, 3-0 Wesley van Zundert, 4-0 Jurgens, 5-0 Van Zundert, 6-0 Plank.

Victoria’03-trainer Ronald van Oeveren baalde van zijn ploeg. ,,Na de 3-0 verwachtte ik dat we de schade gingen beperken, maar de ruimtes werden alleen maar groter. Roosendaal was twee klasses beter en liet dit zien.” Een tevreden Peter Sweres, trainer van Roosendaal, vond dat de score hoger had kunnen uitvallen.

SAB - RBC 1-1 (0-0) 0-1 Adnane Samra, 1-1 Jeroen Maas.

,,Opnieuw kwamen we afspraken niet na, dat begint met de week zorgelijker te worden”, stelde RBC-trainer Henk Vos. ,,Een aantal spelers kon het niet opbrengen om tot op het tandvlees te gaan, dat gaat er bij mij niet in. We probeerden het veel te mooi te doen, terwijl we eerst simpeler moeten gaan voetballen en afspraken nakomen.” SAB-trainer Meindert Dijkstra zag dat de slotfase dit keer wel goed uitpakte. ,,Het was een gestolen punt voor ons, RBC was kwalitatief veel beter. We bleven erin geloven en scoorden de gelijkmaker. We speelden niet best, maar het zat eindelijk een keer mee.”

Steenbergen - Terneuzen 2-2 (2-1) 1-0 Pieter Suijkerbuijk, 2-0 Stijn Heideman, 2-1 en 2-2 Jardell Constansia.

,,Van tevoren zou je tekenen voor een punt tegen Terneuzen, maar een 2-0-voorsprong mag je natuurlijk niet weggeven”, zag Steenbergen-trainer Marco Ernest. ,,Na rust was de controle bij ons weg. Met een, naar mijn mening, buitenspeldoelpunt scoorden zij de gelijkmaker.”

Virtus - Schijf 1-1 (0-1) 0-1 Sven Gesell, 1-1 Ömer Küçük.

Volgens Schijf-trainer Cees van Beers speelde zijn ploeg ‘de slechtste wedstrijd van het seizoen’. Het leverde wel een punt op tegen Virtus. ,,We moeten gauw terug naar de stijgende lijn die we hadden ingezet.” De ploeg van Van Beers staat momenteel wel op een veilige elfde plaats, waardoor het nacompetitie zou ontlopen.

Philippine - VVR 1-4 (1-2) 1-0 Amidu Tanko, 1-1 en 1-2 Joris van den Ham, 1-3 en 1-4 Yoran de Bruijn.

VVR-trainer Kees Daemen genoot van zijn ploeg. ,,De eerste helft was de beste helft die we tot nu toe hebben gespeeld. Het was een duel tussen twee aanvallende ploegen waarbij we Philippine op strijd klopten.”