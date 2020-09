Gelegenheidskeeper Leeggangers houdt Be Ready op de been, Gilze goed uit de startblokken

zondag 3BGilze won de seizoensouverture vrij eenvoudig met 4-0 van Oosterhout en is daarmee koploper. De eerste plaats is ook dit seizoen de doelstelling, voor het vierde seizoen op rij jaagt de ploeg van trainer Jeremy Buchly op die gewenste promotie naar de tweede klasse. Bij Be Ready keepte veldspeler Glenn Leeggangers vanwege de afwezigheid van andere keepers.

Irene’58 - RWB 3-5 (1-2). 0-1 RWB, 1-1 Joppe van Harskamp, 1-2 en 1-3 RWB, 2-3 Martijn van Gastel, 3-3 Wesley Eestermans, 3-4 en 3-5 RWB.

,,We misten een aantal basisspelers dus heb ik heel de wedstrijd aan de opstelling moeten sleutelen. De invallers vanuit de jeugd hebben het goed gedaan", zei Irene’58-oefenmeester Jack Beusenberg na afloop.

Waspik - ZIGO 3-1 (1-1). 1-0 Coen Roksnoer, 1-1 ZIGO, 2-1 Wayne Hubeek, 3-1 Luuk Molenschot.

Waspik-trainer Eugene van der Heijden was na afloop een blij man. “Ik zag een sterk Waspik dat een terechte overwinning pakt.”

Trinitas Oisterwijk - Be Ready 1-1 (0-0). 0-1 Siem Velthoven.

,,Een speciale vermelding voor gelegenheidskeeper Glenn Leeggangers. Hij is normaal gewoon veldspeler maar moest invallen vanwege afwezigheid van andere keepers”, vertelde Be Ready-trainer Marco Verschuren.

Gilze - Oosterhout 4-0 (1-0) 1-0 Rick van den Dungen, 2-0 Stan de Kock, 3-0 Jordi van Alphen, 4-0 Van den Dungen.

Het begin van de wedstrijd was veelbelovend. Het spel ging op neer en de aanwezige toeschouwers werden op hun wenken bediend. Oosterhout beet van zich af, zette vroeg druk, maar kwam eigenlijk niet tot echte kansen. Gilze kwam dat wel en wist via Rick van den Dungen de voorsprong te pakken. De vleugelaanvaller speelde frivool en was zijn directe tegenstander vaak de baas.



Na doelpunten van Stan de Kock en Jordi van Alphen, was opnieuw Van den Dungen aan de beurt om te scoren. ,,Je zag die koppies bij Oosterhout gaan hangen na de 2-0. Dan weet je gewoon dat het binnen is. Dit is ook wat de mensen van mij en Gilze kunnen verwachten", vertelde Van den Dungen na afloop die zijn ploeg als kampioenskandidaat. ,,Op eigen kracht kampioen worden in de derde klasse, dat is wat we hier allemaal willen.”

Oosterhout-trainer Stijn Biemans zag een ploeg zonder stootkracht. ,,Ik miste de absolute wil om in de zestien meter voor die goal te gaan. Tot het strafschopgebied van Gilze boden we genoeg tegenstand en voetbalden we lekker mee. Al heb ik bijna geen kansen voor ons geteld.”

