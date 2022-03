Gehavend Gesta gaat onderuit bij Jong Brabant

,,Eigenlijk doen we in de eerste helft helemaal niet onder voor Jong Brabant. Het was weliswaar geen kansenfestijn vanuit ons, maar qua spel zag het er prima uit.’’ Het is een hard gelach voor Gesta-trainer Thomas de Ridder. Voor de winterstop keek de ploeg nog omhoog, na twee nederlagen in de eerste drie wedstrijden na de winterstop lijkt behoud van de vierde plaats het maximaal haalbare.

,,Dat is wel waar we nu op mikken. We kunnen niet ontkennen dat we qua spelers ook een flink jasje uit hebben gedaan. Een aantal belangrijke jongens is weggevallen met hele nare blessures, dat zie je terug. En dan nog ging het vandaag niet slecht. Nadat zij voorkomen maken we prima gelijk. Alleen daarna verzaken we op simpele vlakken, met een goal tegen uit een vrije trap waarbij onze organisatie niet goed staat. En als je door een onnodige overtreding ook nog een pingel tegen krijgt en daardoor al op een marge van twee wordt gezet, weet je dat het lastig gaat worden.’’