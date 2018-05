Geen winnaar bij UVV - Groen Wit

zondag 2e Madese Boys oppermach­tig tegen Beek Vooruit, Unitas'30 pakt laatste strohalm

20:57 Unitas'30 boekte een uiterst belangrijke zege in de strijd tegen degradatie. MOC'17 verloor namelijk in diezelfde strijd een duel tegen Rijen. Madese Boys kende geen moeite met Beek Vooruit en is zo nog één van de achtervolgers van Moerse Boys.