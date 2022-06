Geen titel voor Gilze, maar: ‘Zin om nog drie wedstrijden te knallen en alsnog te promoveren’

zondag 3BVoor Gilze kon het in de laatste speelronde nog alle kanten op. De ploeg was nog verwikkeld in een kampioensstrijd met Trinitas Oisterwijk en Vlijmense Boys, maar kon ook het laatste ticket voor de nacompetitie nog verspelen aan FC Engelen. Voor de spelers was de opdracht simpel: zelf een resultaat boeken om zeker te zijn van de nacompetitie. Daarna zou blijken of het genoeg was voor het kampioenschap. Uiteindelijk werd het de nacompetitie.

Gilze leek een aantal weken geleden vooral voor die laatste nacompetitieplek te spelen, maar door een reeks goede wedstrijden vond trainer Jeremy Buchly zijn ploeg met nog één wedstrijd te spelen terug op de tweede plaats met slechts een puntje afstand naar de koploper. ,,Het was aanvankelijk een race tussen ons en FC Engelen, maar door de goede resultaten hebben we allebei aansluiting gevonden bij de koppositie. Dat zegt wel iets over hoe constant wij de laatste weken presteren.”

Ondanks het feit dat de regen precies onder het afdak doorwaaide waardoor er nauwelijks beschutting was, zat de tribune vol met natgeregende Gilzenaren. Zij waren allemaal natuurlijk bezig met een eventueel kampioensfeest. De telefoons werden in de gaten gehouden om de tussenstand van Trinitas Oisterwijk bij te houden. Als zij punten lieten liggen, kon Gilze nog kampioen worden. Ondertussen kon er in Vlijmen nog geprofiteerd worden wanneer zowel Gilze als Trinitas Oisterwijk de klus niet zou klaren.

Volledig scherm Een volle tribune in Gilze tijdens de wedstrijd © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

In Gilze werden de spelers nog een keer extra op scherp gezet toen er vlak na de aftrap wat vuurwerk de lucht werd geschoten. De wedstrijd liep daardoor even vertraging op en begon vervolgens eenzijdig. Gilze was al snel op zoek naar de voorsprong en die kwam er ook door een doelpunt van Willem van Eijck. Vanaf dat moment heeft Gilze het kampioenschap virtueel zo’n zeven minuten in handen gehad. Toen viel er een doelpunt in Oisterwijk waardoor de kampioenskansen wegebden.

De spelers bleven gefocust op hun eigen wedstrijd en verzekerden zich van de nacompetitie, waardoor promotie nog niet uit zicht is. ,,Natuurlijk wilden we vandaag het liefst kampioen worden, maar we hadden het nou eenmaal niet in eigen hand. We kunnen vooral trots zijn op het succesvolle jaar dat we gehad hebben en we gaan met een heel goed gevoel richting die nacompetitie”, aldus Gilze-trainer Jeremy Buchly nadat hij het definitieve bericht kreeg dat Trinitas Oisterwijk had gewonnen.

Knallen

,,Een tweede plek is natuurlijk heel mooi, maar met deze ploeg moeten we gewoon kunnen promoveren. Het is een brede en fitte selectie en we zijn inmiddels al zestien wedstrijden ongeslagen. Dat geeft heel veel vertrouwen, want we staan er nu gewoon goed voor. De nacompetitie is altijd een soort loterij, maar als we doorgaan zoals nu, kunnen we echt nog wel drie wedstrijden winnen. Het is ook lekker dat we door het resultaat van vandaag met een thuiswedstrijd beginnen. Er komen altijd veel mensen op af, en het lijken er steeds meer te worden. Dat motiveert de spelers wel heel erg natuurlijk. Net overheerste bij een aantal jongens nog wel de teleurstelling dat we het kampioenschap mislopen, maar de knop gaat dan ook heel snel om. We hebben er zin in om nog drie wedstrijden te knallen en alsnog te promoveren.”

RWB - Waspik 0-4 (0-3). 0-1 Lucas Ligtvoet, 0-2 Lesley Verschuren, 0-3 Rowen Kanters, 0-4 Ligtvoet. Voor Waspik stond alleen de eer nog op het spel in deze laatste wedstrijd en volgens trainer Emiel Heefer hadden ze een sportieve plicht om met drie punten af te sluiten. ,,Het was mooi voor Ligtvoet om afscheid te nemen met twee goals en twee assists. Hij liet zien waarom hij klaar is voor zijn stap naar Achilles Veen.”