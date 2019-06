Geen promotie voor Halsteren na remise in eigen huis

Moerse Boys jaagt op plekje in de hoofdklas­se: ‘We zijn voor niemand bang’

1 juni Het borrelt in (Klein-)Zundert. Het voetbalsprookje dat Moerse Boys momenteel schrijft, houdt het volk bezig. Dat jongensboek kan in de nacompetitie om een plek in de hoofdklasse een nieuw hoofdstuk krijgen. ,,Ook in de supermarkt word ik er op aangesproken”, merkt Rens van Laerhoven (31).