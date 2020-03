Geen kampioenen? Dit betekent de beslissing van de KNVB voor de West-Brabantse clubs

overzichtHet hoge woord is eruit: het amateurvoetbalseizoen 2019-2020 is ten einde, zo maakte de KNVB bekend. Er zullen geen promoties en degradaties plaatsvinden. Wat betekent dat voor de West-Brabantse amateurvoetbalclubs? Een overzicht per klasse.

Zaterdag derde klasse B

Vijf punten bedroeg de riante voorsprong van het zaterdagteam van Halsteren op runner-up Den Bommel, maar een kampioenschap zit er dus niet in. Voor nummer drie Tholense Boys lag een periodetitel in het verschiet. Onderin ontspring Seolto de degradatiedans: met negen tot dusver verzamelde punten leek een degradatie bijna onmogelijk af te wenden. Nummer dertien De Fendert had vijf punten voorsprong, maar de twee buurmannen zouden elkaar nog wel treffen in een onderling duel.

Zaterdag derde klasse D

Tja, ONI zou door het binnenhalen van de eerste periode een gooi mogen doen naar het tweedeklasseschap. Maar of ze in ’s Gravenmoer echt zaten te wachten op nóg een promotie, valt te betwijfelen. Het verval gedurende het seizoen was dan ook groot: na lange tijd de ongenaakbare koploper te zijn geweest, stond ONI nu op de vierde plaats.

Zaterdag vierde klasse B

Een kampioenschap voor SPS? In Poortvliet stond de feesttent vast al bijna klaar. Eerste achtervolger Smerdiek (dat aanspraak zou maken op een periode) moest in de resterende zeven wedstrijden nog zeven punten goed maken op de koploper in zaterdag 4B. SPS was hard op weg naar de titel, en de kans om sinds het seizoen 1998/1999 weer eens in de derde klasse te spelen.

Zaterdag vierde klasse C

Over aanstaande kampioenen gesproken: Internos weet er alles van. Weliswaar had nummer twee VVC’68 nog drie duels tegoed op de ploeg uit Etten-Leur, een verschil van veertien punten is niet mals. Door het abrupte einde van de competitie komt er ook een einde aan de promotiewens van Internos, dat sinds de overstap naar het zaterdagvoetbal nu voor de tweede keer tevergeefs de derde klasse probeerde te bereiken. Opvallend is verder dat het kersverse zaterdagteam van PCP dit seizoen beëindigt met -3 punten.

Volledig scherm Internos grijpt naast promotie, ondanks de riante voorsprong. © peter van trijen/pix4profs

Zaterdag vierde klasse E

‘Onze’ West-Brabantse clubs leken overal naast te grijpen in zaterdag 4E, al was SCO nog altijd niet uitgeschakeld in de strijd om de titel. Dat eventuele kampioenschap gaat er nu sowieso niet komen.

Zondag derde divisie

Nog geen competitieduel gewonnen na zeven speelrondes en uitgeschakeld in de KNVB Beker: het seizoen van Dongen leek een enorm moeizame te worden. Tot de ommekeer, ingezet in het thuisduel met FC Lienden, half oktober. Sterker nog: met twee wedstrijden tegoed op de concurrentie, had Dongen op de tweede plek achter de terechte aanstaande kampioen OSS’20 kunnen staan. Die plaats zou recht geven op nacompetitie voor promotie naar de tweede divisie. De geweldige wederopstanding van De Kanaries wordt niet beloond.

Volledig scherm Het duel Dongen - FC Lienden betekende de ommekeer voor De Kanaries. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Zondag hoofdklasse B

Waar Unitas uit Gorinchem de terechte koploper was in de hoofdklasse B, ging Halsteren als runner-up zeer waarschijnlijk de play-offs in. Onderin krijgt Moerse Boys volgend seizoen een nieuwe kans op hoofdklasseniveau: met de veertiende plaats die de ploeg uit Klein-Zundert bezette moest Moerse Boys zich waarschijnlijk via de nacompetitie veilig zien te spelen. Veilig is de formatie van Jurgen Arnouts nu zeker.

Zondag eerste klasse B

Geen nacompetitie voor Dosko, dat beslag legde op de tweede periode. Met een wedstrijd tegen koploper TOGB nog in het verschiet, was ook de strijd om de titel (vier punten was de voorsprong van TOGB op de Bergenaren) nog altijd niet gestreden. Rood-Wit had het eersteklasseschap nog niet helemaal veilig gesteld, maar is dus nu verzekerd van nog minstens een seizoen op dat niveau.

Zondag eerste klasse C

Voor Unitas’30 betekent het stopzetten van de competitie dat het seizoen 2019-2020 in de vergetelheid zal raken: met de negende plaats (en acht punten achterstand op de koploper) leek de titel te ver weg.

Zondag tweede klasse E

Zou Cluzona de strijd om het kampioenschap van Sarto hebben gewonnen? We zullen het nooit weten. Sarto stond qua puntenaantal op gelijke hoogte met de ploeg van Marcel van der Sloot, maar had nog één duel tegoed. JEKA, dat onderin nog wat werk moest verzetten om play-offs tegen degradatie te ontlopen, speelt ook volgend seizoen in de tweede klasse.

Volledig scherm Cluzona was nog vol in de titelstrijd met Sarto. © Pix4Profs / Joris Knapen

Zondag derde klasse A

RBC moet het nog een keertje in de derde klasse proberen. Zes punten was de voorsprong van de ex-profclub op Gastel. Maar promotie zit er door het coronavirus niet in. Onderin was de spanning des te groter: onder andere MOC’17, VVR en DSE waren nog niet veilig. Voor eerstgenoemde betekent het stopzetten van de competities dat ze haar laatste wedstrijd als zondagploeg heeft gespeeld: MOC’17 speelt volgend seizoen in het zaterdagvoetbal.

Zondag derde klasse B

Bavel of Gilze? Nou, geen van die twee wordt dus kampioen en promoveert naar de tweede klasse. Eerder dit jaar eindigde het treffen tussen de twee buurmannen nog in een gelijkspel. Irene’58 moest onderin nog vrezen voor play-offs tegen degradatie, maar dat is nu afgewend.

Zondag vierde klasse B

De titelstrijd in zondag 4B was nog lang niet afgelopen: BSC, Nieuw Borgvliet en Sprundel gingen uitmaken wie er met het kampioenschap aan de haal zou gaan. Hekkensluiter NSV is gered: met zeven punten behaald, zes punten achterstand op nummer dertien SVC én twee duels meer gespeeld dan de ploeg uit Standdaarbuiten, zag de sportieve toekomst voor NSV er verre van rooskleurig uit. Ook Vivoo en WVV’67 waren nog niet veilig.

Zondag vierde klasse C

RWB zou kampioen worden in zondag 4C, zoveel was eigenlijk al wel duidelijk. Ook was duidelijk dat Berkdijk het niet zou redden, als we kijken naar de staart van de competitie. Wie er aan de haal zou gaan met periodetitels, en wie er zou moeten strijden tegen degradatie, was nog lang niet beslist. Al leek Waspik wel zeker van een nacompetitietoetje.

Zondag vierde klasse D

Zowel Viola als Chaam gaat van een onzeker bestaan in de vierde klasse naar een bevestigde verlenging van het vierdeklasseschap. De nummers twaalf en dertien vreesden voor degradatie, maar hebben die dus afgewend door de beslissing van de KNVB.

Volledig scherm Buurmannen Chaam en Viola zijn officieel veilig: beide ploegen spelen ook volgend seizoen in de vierde klasse. © Pix4Profs-Ron Magielse

Zondag vijfde klasse A

De tweestrijd tussen NVS en Rimboe is ten einde: een van de vijfdeklassers zou de titel pakken, leek het op. Voor beide ploegen zou het een weerzien worden met de vierde klasse, die al even geleden was: NVS speelde in 1993-1994 voor het laatst in op het vierdeklasseniveau, voor Rimboe was dat iets recenter (seizoen 2004-2005).

Zondag vijfde klasse B

Achtmaal leek niet te stoppen in de weg richting de vierde klasse. Enkel The White Boys (en in mindere mate Gloria UC) konden de groenhemden nog enigszins bijhouden. Achtmaal is desondanks veroordeeld tot nog een seizoen in de vijfde klasse.

VROUWENVOETBAL

Zondag hoofdklasse B