Geen doelpunten, wel volop gezelligheid bij Viola - Gloria UC, Gesta blijft foutloos

Chaam - OVC’26 0-3 (0-3). 0-1 Kenny Staps, 0-2 Shuburney Rosaria, 0-3 Andrew van der Wouw.

Chaam-trainer Karel Daamen was vooral teleurgesteld over de eerste helft: ,,Daarin hebben we niks te vertellen gehad. Wij kunnen het ons niet veroorloven een snipperdag te nemen, zeker niet tegen OVC'26 dat de beste tegenstander is die ik al tegen gekomen ben. Volgende week in de derby tegen Gloria UC moet het absoluut beter”.