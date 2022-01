Geen amateurvoetbal? Niet voor de vrouwen van Bavel: zij mogen wél de wei in

De 22 geselecteerde speelsters mogen zich (voor even) echte topsportsters noemen. ,,We grappen daar binnen het team wel een beetje over. We zijn toch maar een amateurteam?”, zegt de zeventienjarige Sofie Baeten. ,,Ik was vooral heel blij dat we weer mochten. Hardlopen of thuis wat oefeningen doen is leuk, maar het liefste ben je natuurlijk met je favoriete sport bezig. Dus ik sprong na het horen van het nieuws wel een gat in de lucht, ja. ”