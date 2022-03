Geduldig Unitas’30 dankt doelpuntenmaker Bollaart

Hillegersberg – Unitas’30 1-2 (0-0). 0-1 en 0-2 Jordy Bollaart, 1-2.

De bezoekers waren gewaarschuwd, want het in de onderste regionen verkerende Hillegersberg won de laatste twee wedstrijden. De angst was ongegrond, want Unitas’30 gaf vrijwel niets weg. De eerste helft was duidelijk voor Unitas’30, vond trainer Julien van Vugt: ,,Hoewel wijzelf ook geen grote kansen creëerden waren we veruit de betere partij. In de 43ste minuut kregen we via een strafschop een ideale kans de score te openen. Danny Lauwen plaatste de bal in de hoek, maar de zowat 2.20 meter lange doelman pakte de strafschop, zoals hij sowieso zowat alles uit zijn doel hield.”