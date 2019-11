Geduldig ODIO maakt geen fout bij RSV en pakt periodetitel, Nieuw Borgvliet op doelsaldo geklopt

zondag 4BODIO heeft geduld bij een defensief RSV en slaat na rust twee keer toe. Met de 0-2 zege verzekerde de ploeg uit Ossendrecht zich van de eerste periodetitel. Daarmee scoorde het in de eerste periode zes keer meer dan eerste uitdager Nieuw Borgvliet, dat eveneens 18 punten overhield uit de eerste acht wedstrijden. Sprundel sprong over METO en BSC heen naar de derde plaats.

Nieuw Borgvliet - DIOZ 4-0 (1-0) 1-0 Dylan Jansen, 2-0 Michel Mertens, 3-0 en 4-0 Michiel Wilting.

,,We waren op alle fronten beter, het had eigenlijk 8-0 moeten zijn", verklaarde Nieuw Borgvliet-trainer Joost Demmers. Ook DIOZ-trainer John van Aert vindt dat Nieuw Borgvliet terecht won. ,,We konden nog lang stand houden", aldus Van Aert.

Vivoo - Sprundel 1-4 (0-3) 0-1 Sven Buurstede, 0-2 Hein Verhoef, 0-3 Jovanni van Nijnatten, 1-3 Ronny Bolders, 1-4 Van Nijnatten.

Sprundel-trainer Paul van Buuren: ,,Een verdiende zege. In de eerste helft waren we superieur. Na rust gingen ze even drukken, maar toen Jovanni van Nijnatten zijn tweede binnen schoot, was het over en uit voor Vivoo.”

BSC - Wernhout 1-1 (0-0) 1-0 Lennard Mouws (e.d.), 1-1 Davey Domen.

BSC-trainer Rick Schimmel had vrede met het gelijkspel: ,,Wernhout had voordat het 1-0 werd al een penalty moeten krijgen. Later in de wedstrijd hadden ze opnieuw recht op een strafschop, maar in plaats van rood voor mijn keeper was er een tweede gele kaart voor hun spits.” Wernhout-trainer Marc van der Linden was 'not amused’ met de scheidsrechter. ,,Het houdt voor mij een keer op. Dit is al de derde keer op rij dat wij een 70-plusser krijgen. We hebben nu negen punten, maar dat hadden er zonder arbitrale dwalingen al achttien kunnen zijn.”

Grenswachters - METO 1-1 (1-1) 0-1 Gijs Verresen, 1-1 Ronald Clarijs.

Volgens beide trainers was het een echte derby met stevige duels en zonder goed voetbal. De grensrechters hadden grote invloed. Door hun toedoen werden er aan beide kanten doelpunten afgekeurd.

Noordhoek - NSV 2-2 (1-2) 1-0 Sjoerd Kromdijk, 1-1 Sebastiano Blommers (e.d.), 1-2 Joost van Tiggelen, 2-2 Sven Reuvers.

,,Na de 1-0 hielden we NSV onder druk, maar een tweede treffer bleef uit”, verklaarde Noordhoek-trainer Hans Korteweg. Volgens NSV-trainer Andy Wierikx was de 2-2 qua kansen terecht: ,,Maar het gaf toch een rotgevoel dat we vijf minuten voor tijd de 1-2 uit handen geven.’’

SVC - WVV ‘67 1-3 (0-0) 1-0 Tom van Hoof, 1-1 Matt Luijkx, 1-2 Thimo Rottier, 1-3 Quirijn Schevenhoven (pen).

,,We kwamen na rust goed uit de startblokken, maar de kansen op 2-0 werden niet benut. In de 88ste minuut bij een 1-2 stand kregen we een strafschop cadeau, maar die misten we", zag SVC-trainer Karel Daamen.

RSV - ODIO 0-2 (0-0) 0-1 Mitchell Elenbaas, 0-2 Marijn Corré.

Lang zat de partij op slot. Totdat Marijn Corré halverwege de tweede helft een actie uitgooide en Coen Michielsen met een geplaatst schot in de hoek voor de 0-1 zorgde. Vijf minuten later werd de linkspoot zelf weggestuurd, met een fabuleuze crosspass van Mitchell Elenbaas. Zonder moeite speelde Corré de uitgekomen RSV-doelman Sven Wagtmans uit, om de bevrijdende 0-2 binnen te schuiven. ,,We zijn nooit in paniek geraakt, hoewel RSV aanvallend weinig bracht en vooral achterover leunde. We hielden het geduld en wisten dat de kansen zouden komen", vertelde Corré na afloop.

ODIO-coach Peter van Oirschot bleef nuchter na het behalen van de eerste prijs van het seizoen. ,,We hebben een aardig ploegje.” Kansen leverde het veldoverwicht nauwelijks op. Na een gekraakt schot van Coen Michielsen was er een mogelijkheid met het hoofd voor Mitchell Elenbaas, Damian Elenbaas kopte over nadat keeper Wagtmans al te driest zijn kooi verlaten had en op slag van rust vergat Mitchell Elenbaas bij een doelworsteling om het laatste zetje te geven.

RSV-coach Marco Klijs was trots op de organisatie van zijn team. ,,Zij creëerden bijna geen kansen. Jammer dat we zelf in de eindfase een paar keer de verkeerde keuzes maakten, op de momenten dat we eruit kwamen.” RSV kwam na rust zelfs het best uit de kleedkamer. In die sterke fase van de thuisclub schoot Joeri Nooijens hard naast. ,,Achteraf zeg je dat we het daar laten liggen”, zei Klijs.