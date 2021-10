Geduld Halsteren op de proef gesteld én beloond in de Achterhoek

De thuisclub kende een goede start door al na negen minuten via een corner op voorsprong te komen, al zag De Nijs daarbij een overtreding op zijn doelman Bjorn van Sundert. Halsteren nam na de snelle achterstand het spel in handen en kreeg via Nassim Amrih, Jasper Waalkens en Fouad Idabdelhay de nodige kansen op de gelijkmaker. Dat die uitbleef verontrustte De Nijs niet: ,,We hadden ook voor rust al tachtig procent balbezit tegen een overigens lastig te bespelen tegenstander. Het enige wat ontbrak was dat we hen in de eindfase pijn konden doen.”