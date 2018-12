Geduld Cluzona pas laat beloond, Rijen herovert koppositie bij rentree Trommelen

zondag 2ERijen heeft de koppositie in de tweede klasse E heroverd. De ploeg van Max Raeven kwam als een van de weinige teams wel in actie, won zonder al te veel moeite van JEKA en passeerde zo Kruisland dat de wedstrijd bij Hoeven afgelast zag worden. Cluzona moest diep gaan en geduld bewaren om te winnen van Madese Boys.

Rijen - JEKA 3-0 (2-0) 1-0 (pen.) en 2-0 Thomas Dols, 3-0 Thom Klaasen.

Het duel in winterse sferen werd in de laatste vijf minuten voor de rust beslist. De veertigste minuut van het duel was een cruciale. Arbiter Schuurmans zag geen overtreding op Noël Sipkens en liet verder spelen. Serdar Gul pikte de bal op en stuurde hem diep op Bram Weijerman, die volgens alles wat rood-wit-blauw was meters buitenspel stond, maar Schuurmans negeerde het felle vlagsignaal van Koen Dillisse. Weijerman werd vervolgens gestuit en Schuurmans wees naar de stip. De JEKA-bank ontplofte bijkans. Dols maakte vanaf elf meter geen fout en maakte een paar minuten later bovendien zijn tweede van de middag uit een knappe vrije trap.

Toen vlak na rust Randy Klees een uitgelezen mogelijkheid op de aansluitingstreffer miste, was het duel eigenlijk gespeeld. Zeker nadat Thom Klaassen de 3-0 voor zijn rekening had genomen en JEKA even later met tien man kwam te staan na een rode kaart voor Frits Schuurink.

Het duel werd een kwartier voor tijd nog opgeleukt door de rentree van Freek Trommelen in het eerste elftal van Rijen. De topschutter had er dit seizoen aanvankelijk voor gekozen een stapje terug te doen, maar is door Raeven toch weer overgehaald om zijn selectie te versterken. Rijen heeft nu één punt meer dan Kruisland én nog een wedstrijd tegoed.

Madese Boys - Cluzona 1-3 (1-0) 1-0 Robbie Kerremans, 1-1 en 1-2 Wesley Smits, 1-3 Ruben Maas.

Dat Cluzona zou scoren leek een zekerheidje in het duel waarin de Wouwenaren met name na rust het spel dicteerden. Toch was het lang wachten eer de bezoekers beloond werden voor het overwicht dat gecreëerd werd. Pas in de 85ste minuut kwam de gelijkmaker op het scorebord. ,,Na het lastige begin hebben we volgens mij tachtig minuten het spel gedicteerd. We hebben prima het geduld opgebracht en zijn steeds via de zijkanten de ruimte blijven zoeken. Ik moet zeggen dat hun ingebrachte keeper echt goed was. Die heeft enkele prima reddingen verricht. Toch, nadat de 1-1 viel weet je dat zij in zouden storten”, aldus Marcel van der Sloot.

Collega Mark Klippel van Madese Boys zag het onheil al naderen. ,,We konden na de rust de bal voorin niet meer vasthouden. Dan wordt het lastig je onder de druk uit te voetballen, we zijn in die periode nauwelijks aan voetballen toe gekomen. Het was slechts met alle hebben en houden verdedigen. Na de gelijkmaker hoopte ik nog op een punt, maar ook dat lukte niet. Zonde.”