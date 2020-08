Gedroomd scenario in het amateurvoetbal kan weer de prullenbak in

Waspik promoveert zelfs als nummer twee van ranglijst naar derde klasse

26 mei Waspik kreeg dinsdag via een mail van de KNVB te horen dat de vierdeklasser volgend seizoen uit mag komen in de derde klasse. Waspik stond in de vierde klasse C met 35 punten uit zestien wedstrijden op een tweede plaats. Ook RWB, dat ongeveer een maand geleden een verzoek indiende om te mogen promoveren, zet een stapje hoger.