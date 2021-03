Gedreven pleintjesvoetballer Jaddi nieuwste aanwinst Halsteren: ‘Dit is voor mij de beste vervolgstap’

Als Salah Jaddi zo voetbalt als hij praat, komt het helemaal goed. Vol bravoure, met de honger van een jong talent. Maar ook serieus van toon, volwassen en vastberaden om te slagen. Halsteren is voor hem de volgende stap in zijn carrière. Weer een trede omhoog. ,,Ik kon bij Dosko blijven, ook RBC had interesse, maar ik ben ambitieus en wil zo hoog mogelijk voetballen. Halsteren is voor mij de beste vervolgstap”, klinkt het uit de mond van de 20-jarige Bergenaar. De tweebenige speler ziet zichzelf het liefst ‘op tien’, maar kan ook op de flanken uit de voeten.