Gedegradeerd Dongen sluit seizoen waardig af

derde klasse B Bavel pakt titel na ruime overwin­ning op Terheijden: ‘Niks is zo mooi als kampioen worden’

Bavel is kampioen van de derde klasse B. De ploeg van Coen Rijppaert won voor eigen publiek met 4-0 van Terheijden en pakte hiermee de titel. Rijppaert loopt over van trots. ,,Moet je kijken hoe blij iedereen is. Dat is toch geweldig.”