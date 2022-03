Gebrek aan scorend vermogen breekt Rood-Wit ook tegen Dosko op

zondag 1BOp donderdagavond een van de weinige derby’s in de competitie spelen is voor geen enkele club leuk. Rood-Wit en Dosko hadden de pech dat het dit seizoen noodzakelijk is. De bezoekers uit Bergen op Zoom wonnen: 0-1.

Dosko verscheen niet op volle oorlogssterkte aan de aftrap. Bart Dietvorst was geschorst, Alper Ozturk ziek en Jari Rommens en Marouan Moukouh niet fit. Ook Rood-Wit had wat personele problemen, maar heeft een bredere selectie waardoor de afwezigheid minder gevoeld werd.

Rood-Wit begon veelbelovend aan de wedstrijd, Jeroen Molenaar kreeg de bal in de zestien voor zijn voeten en haalde uit. Dosko-doelman William Koelewijn redde in twee instanties. Tijdens de eerste helft was er verder weinig te beleven in Sint Willebrord. De openingsfase was voor Rood-Wit, maar echte kansen werden na de eerste minuut niet gecreëerd. De thuisploeg werd met spelhervattingen af en toe gevaarlijk.

Dosko liet aan de bal bij vlagen zien voldoende kwaliteiten te beschikken, maar het duurde bijna 45 minuten totdat het eerste schot op doel te noteren was.

Rood-Wit-trainer Marco Groeneveld moest vanaf de tribune toekijken hoe zijn ploeg het deed, nadat hij afgelopen weekend een rode kaart kreeg vanwege commentaar op de leiding.

Volledig scherm Rood-Wit - DOSKO, Mika Dedić in duel met Marvin Bedaf © Pix4profs/Iman Fase

Defensie

Rood-Wit zit in een penibele situatie en staat onderaan in de eerste klasse. Groeneveld greep vorige week in en wisselde op vier posities. Jeroen Molenaar en Mika Dedic stonden in de verdediging en hielden het samen met Bryan Hellemons en Anis Ouaddaf goed dicht achterin. ,,De eerste taak is de spits uitschakelen”, stelde Groeneveld voor aanvang al. ,,Als je er inkomt moet je als verdediger niet te veel hooi op je vork nemen. Dat deden ze vorige week goed.”

Ook tegen Dosko had Rood-Wit de zaken op orde. Maar om wedstrijden te winnen moet je ook scoren en daar heeft Rood-Wit heel veel moeite mee. Enkel FC Boshuizen heeft minder goals tegen, maar Rood-Wit heeft ook de minste goals voor.

Initiatief Rood-Wit

De eerste minuut van de tweede helft was een kopie van de eerste helft. Rhomar Boudzra kwam door op de rechterflank, hij schoot op de voet van Dosko-doelman William Koelewijn. Ook daarna hield de thuisploeg het initiatief. Met veel strijd vocht Rood-Wit voor meer dan een punt, Dosko kwam bijna niet van eigen helft af. De zeldzame uitbraken van de bezoekers waren wel steeds dreigend.

Na een uitbraak die onreglementair gestuit werd mocht Ahmed Ismail aanleggen voor een vrije trap. Zijn schot verdween achter Andy Steging: 0-1. Gezien het spelbeeld was het geen verrassing dat het doelpunt uit een dood spelmoment kwam.

Rood-Wit had even nodig om zich te herpakken en startte daarna een slotoffensief. Dosko bleek sterker in de lucht en slimmer in de duels. ,,We hadden misschien meer verdiend, maar het ook niet echt afgedwongen”, baalde Groeneveld. ,,Het had weinig met voetbal te maken, dat is op dit veld onmogelijk. Beide ploegen hebben geen kansen gehad. Maar ik ben heel erg opgelucht”, reageerde Dosko-coach Mart van Bree.