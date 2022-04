Gastel ziet teller tegen Steeds Hooger oplopen naar acht treffers, Oosterhout knokt voor nacompetitieplaatsje

Zondag 3B (West II)Gastel bleef maar scoren en de teller tegen Steeds Hooger liep steeds verder op. Zorgen bij Virtus-trainer Henk Vos, bij wie de frustratie over het spel van zijn ploeg duidelijk aanwezig is. Irene'58 kreeg maar liefst negen treffers om de oren. ,,Aan het einde stonden we nog maar met tien man, waaronder de tweede keeper die als veldspeler mee moest doen.”

SC Gastel - Steeds Hooger 8-0 (4-0). 1-0 Ricardo Elgin, 2-0 Keano Elgin, 3-0 K.Elgin, 4-0 Mathijs Nagtzaam, 5-0 Jurgen Buuron, 6-0 Nagtzaam, 7-0 Buuron, 8-0 Buuron.

Gastel-trainer Kees de Rooij had een heerlijke middag. ,,We zijn nooit in gevaar geweest en konden spelers rust geven. Dan maakt invaller Jurgen Buuron er nog drie en dat toont de kracht van ons brede elftal.’’

Virtus - Be Ready 1-1 (0-1). 0-1 Bart Dirven, 1-1 Tom Kwaaytaal.

De frustratie zit hoog bij Virtus-trainer Henk Vos. ,,Het was slordig en laks. Wat gaat er bij de jongens in de koppies om? Iedereen kan slecht spelen, maar met een inzet van zeventig procent gaat niemand het redden.’’

Be Ready pakt een punt tegen kampioenskandidaat Virtus, maar bij trainer Eugene van der Heijden overheerste de teleurstelling. ,,We waren echt de betere ploeg vandaag. We gaven weinig weg en de 0-2 hing in de lucht, maar toen maakten zij eigenlijk uit het niets de gelijkmaker. Van tevoren hadden we voor dit resultaat getekend, maar nu balen we er toch van.”

Charlois - Irene’58 9-0 (2-0).

Irene’58 miste opnieuw veel spelers door blessures waardoor assistent-trainer Dennis van Halderen weer mee moest spelen. ,,Aan het einde stonden we nog maar met tien man, waaronder de tweede keeper die als veldspeler mee moest doen. Toen zijn we gewoon zwaar overklast.”

Oosterhout - SC Emma 4-1 (3-1). 0-1 Michael Potkamp, 1-1 Valentijn Hermans, 2-1 Sandro Ariza, 3-1 Emiel van Pelt, 4-1 Ariza.

Oosterhout-trainer Stijn Biemans zag hoe zijn ploeg zich daarna herpakte en de wedstrijd weer naar zich toe trok. Een kwartier na de openingstreffer had Oosterhout alweer een 3-1 voorsprong te pakken dankzij doelpunten van Valentijn Hermans, Sandro Ariza en Emiel van Pelt. ,,De jongens hebben het echt fantastisch gedaan. In de eerste helft zat heel veel energie en voetbalden we heel erg goed. Dat voetballende werd in de tweede helft wat slordiger waardoor het soms wat meer op vechtvoetbal leek. Daarin hebben we niets meer weggegeven en de wedstrijd goed doodgemaakt.”

Biemans denkt zelfs dat er een grotere uitslag in had gezeten. ,,Als we het wat slimmer uitspelen en rustiger blijven in de laatste fase kunnen we in zo’n wedstrijd wel uitlopen naar 7-1. Verder heb ik niets op de jongens aan te merken, dus hier zit een trotse trainer.”

De trainer spreekt ook het vertrouwen uit dat Oosterhout echt een goede kans maakt op de nacompetitieplek. ,,Wij zijn een voetballende ploeg en zoeken liever niet te vaak de lange bal. Daarmee onderscheiden we ons wel van andere teams in onze klasse. Als we dat voetballende nu ook nog vaker in de laatste fase voor de goal kunnen laten zien, maken we het onszelf een stuk makkelijker. We hebben een fitte groep en met de teamspirit zit het goed.”