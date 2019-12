Gastel wint Halderbergse derby tegen Victoria'03, negen doelpunten bij Steenbergen - DSE

Hoeven - Schijf 1-3 (1-2). 0-1 Dennis van Nijnatten, 1-1 Patrick Suijkerbuijk, 1-2 en 1-3 Dennis van Nijnatten.

Op slag van rust herstelde Schijf zich van de Hoevense gelijkmaker. ,,De 1-1 viel op het perfecte moment, de 1-2 volgde zo snel dat ik hem niet eens zag. Na rust maakte Schijf het verdiend af”, aldus Hoeven-trainer Eric Koenraads. Schijf-trainer Jan Hereijgers was blij met Dennis van Nijnatten: ,,De eerste twee doelpunten waren identiek, uitstekende loopacties. Bij de derde stond hij op de juiste plaats.”

Steenbergen - DSE 4-5 (3-2). 0-1 Dailey van Toren, 1-1 Boudein Bickel, 2-1 Jordy Dam, 3-1 Joshua van Willigen, 3-2 en 3-3 (pen.) Cas Nooren, 3-4 Pieter Foesenek, 4-4 Van Willigen, 4-5 Foesenek.

,,Qua mogelijkheden had het net zo goed 9-9 kunnen zijn”, zag Steenbergen-trainer Robin Borremans. Bij DSE vielen volgens trainer Willem Lambregts harde woorden in de rust. ,,We strijden voor elkaar, maar tegen Steenbergen zag ik mijn groep enkel na rust karakter tonen.”

VVR - MOC’17 2-0 (1-0) 1-0 (pen.) en 2-0 Hassan Kasim.

,,De score had hoger kunnen uitvallen, MOC'17 zakte na de 1-0 volledig weg”, stelde VVR-trainer Mark Schuiten. MOC'17-trainer Ger Musters erkende dat. ,,Het begon aardig, we kregen een paar mogelijkheden, maar daarna was het vooral VVR. Veel van mijn spelers haalden niet meer hun niveau.”



RBC - Terneuzen 5-0 (1-0). 1-0 Bilal Dadi, 2-0 Jari Rommens, 3-0 Yoran de Bruijn, 4-0 Rommens, 5-0 Dadi.

RBC maakte na rust gehakt van Terneuzen. RBC-trainer Koos Waslander was niet bereikbaar voor commentaar.

Philippine - Zundert 1-0 (0-0) 1-0 Jos Westerhout.

Zundert-trainer Jack Sweres vond tegenstander Philippine ‘een zeer vervelende ploeg’. ,,Bij elke overtreding met zijn allen het veld in rennen, dat had invloed op de scheidsrechter. Hij durfde het vlagsignaal van onze grensrechter bij de 1-0 niet te honoreren, niet veel later keurde hij onterecht de 1-1 af. Een frustrerende middag, al hadden we het eerder moeten beslissen.”

Victoria'03 - Gastel 1-3 (1-1) 0-1 Matthijs Nagtzaam, 1-1 Pieter van Etten, 1-2 en 1-3 Sjoerd van den Eijnden.

Wie iets te lang in de kantine bleef hangen, miste zowel in de eerste als tweede helft de enige spaarzame hoogtepunten van de wedstrijd. Binnen twee minuten stond het al 0-1 via Matthijs Nagtzaam. ,,Harm Lambregts speelde Jurgen Buuron in. Die geeft vervolgens een geweldige voorzet panklaar bij de tweede paal. Ik hoefde er alleen maar tegenaan te lopen. Een goed begin.”

Na 22 minuten wordt Jari Voeten gelanceerd met een boogbal die precies tussen Gastel-doelman Coert Doomen en zijn verdedigers valt. Voeten, op de huid gezeten door Gastel-aanvoerder Luc de Jong, omspeelt de uitkomende keeper vakkundig, rent op het lege doel af en ziet de meegekomen Pieter van Etten in een betere positie staan: 1-1.

Na rust houdt Voeten in bij een indraaiende voorzet die tot schrik van Doomen onaangeraakt in het net belandt. Een dubieus vlagsignaal zorgt ervoor dat de scheidsrechter het doelpunt afkeurt. De borst en het voorhoofd van Voeten zouden hinderlijk buitenspel hebben gestaan, zo luidt het verdict.

Daar waar Victoria’03 de 2-1 door de neus wordt geboord, trekt Gastel in korte tijd de wedstrijd naar zich toe. Eerst kopt Gastel-spits Sjoerd van den Eijnden de 1-2 in een ogenschijnlijke buitenspelpositie binnen, waarna Nagtzaam zijn tweede van de middag lijkt te maken. ,,Ik haalde uit van een meter of twintig. De bal schampte Brian Hellemons van Victoria’03, dat gaf hij tijdens de wedstrijd ook toe. De grensrechter vlagde hem gek genoeg af.” Van den Eijnden zet in de 65ste minuut de 1-3-eindstand op het scorebord.