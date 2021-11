Gastel voltooit bijna houdini-act, Virtus heeft geen kind aan hekkensluiter Irene'58

zondag 3b west iiEen zeldzaam zwakke fase van twintig minuten zorgde ervoor dat Gastel plots tegen een 3-0-achterstand aankeek. In Dubbeldam was het geloof in een goede afloop altijd aanwezig. Vlak voor tijd kwam de ploeg van trainer Kees de Rooij op 3-3 en had het zelfs nog kansen om met de winst naar huis te gaan. Oosterhout wist eveneens niet te winnen in Dordrecht bij de amateurtak van FC Dordrecht: 2-2.

FC Dordrecht Amateurs - Oosterhout 2-2 (1-0). 1-1 Jari van Helvoort, 2-2 Ian van Strien.

,,Over de eerste helft was ik niet te spreken, maar in de tweede helft brachten we meer energie", analyseerde Oosterhout-trainer Stijn Biemans. ,,Wanneer we op sommige momenten sneller handelen en betere keuzes maken, hadden we deze wedstrijd nog wel naar ons toe kunnen trekken.

Virtus - Irene’58 4-0 (2-0). 1-0 Hakim Mperanyi, 2-0 Eric Fuanani, 3-0 Ricardo de Wit, 4-0 Fuanani.

Virtus had geen kind aan hekkensluiter Irene’58. ,,Dit zijn voor ons de lastigste wedstrijden, onderschatting ligt op de loer”, vertelde Virtus-trainer Henk Vos. ,,Met de rust hadden we al 6-0 voor kunnen staan, nu lag het breekpunt pas na rust. Dat zorgde ervoor dat we niet ongeschonden uit de strijd kwamen. Door slaande bewegingen kregen beide ploegen een rode kaart.”

,,Ik heb een team gezien dat voor elkaar wilde werken, dus daar mogen we tevreden over zijn", zei de assistent-trainer van Irene’58 Dennis van Halderen. ,,We hopen snel weer compleet te zijn, zodat we aan een resultaat kunnen werken.”

Dubbeldam - Gastel 3-3 (3-0). 1-0 Jerry van Ingen, 2-0 en 3-0 Jordy Wouters, 3-1 Pascal van Caam, 3-2 Matthijs Nagtzaam, 3-3 Koen de Vos.

Door een zeldzaam zwakke fase in de achterhoede liep de score op tot 3-0. ,,Normaliter speel je dan een verloren wedstrijd, maar het vertrouwen was er bij mijn spelers”, vond Gastel-trainer Kees de Rooij. ,,Na de 3-3 in de 86ste minuut gingen beide ploegen er vol voor. Beide teams kregen een kans op de overwinning in blessuretijd.”

Be Ready - Steeds Hooger werd afgelast wegens coronagevallen.