Gastel verliest kostbaar punt in slotseconde, RBC en Roosendaal lopen averij op

VVR - RBC 0-0 (0-0).

,,RBC was voor rust sterker”, zag VVR-trainer Kees Daemen. ,,Na rust was ons collectief sterker dan hun individuele kwaliteiten. Al met al een terechte uitslag, al had de omhaal van Tobias Bas een beter lot verdiend.”

Terneuzen - Gastel 3-2 (0-0) 0-1 Jurgen Buuron, 1-1 Can Kiran, 2-1 Bert den Hamer, 2-2 Sjoerd van den Eijnden, 3-2 Kiran.

Gastel-trainer Johan van Batenburg baalde van de late tegentreffer. ,,We stonden niet op te letten bij hun corner. Zij kopten tegen de lat en konden in de rebound ongedekt binnenschieten, dat rekende ik mijn ploeg wel aan. Zonde, we speelden uitstekend, maar stonden op momenten te suffen.”

Virtus - SAB 2-1 (0-0) 0-1 Bryan Bongaards, 1-1 Tom Kwaaijtaal, 2-1 Danny Oomen.

,,We vergaten de wedstrijd in het slot te gooien”, baalde SAB-trainer Meindert Dijkstra. ,,We waren veruit de bovenliggende partij, maar het collectief liep achteruit in plaats van vooruit. Overigens wil ik complimenten aan mijn doelman Max Wigman geven, hij keepte vandaag uitstekend.”

Schijf - Roosendaal 1-1 (1-1) 1-0 Dennis van Nijnatten, 1-1 Lars Machielse.

Schijf-trainer Cees van Beers schikten zijn opstelling aan Roosendaal na de nederlaag van vorige week. ,,We pakten terecht een bonuspunt.” Roosendaal-trainer Peter Sweres wees naar zijn eigen ploeg. ,,We misten teveel kansen. Na het afgekeurde doelpunt bij 0-0 wilde de bal er maar niet in.”

Victoria’03 - Clinge 1-2 (1-1) 1-0 Pieter van Etten, 1-1 Chris Seghers, 1-2 Sven d’Hooge.