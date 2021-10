Gastel vergeet wedstrijd op slot te gooien tegen Be-Ready, Irene’58 neemt rode lantaarn over

zondag 3b west iiIrene'58 is de nieuwe hekkensluiter van de derde klasse. In eigen huis verloor het met 1-3 van voormalig hekkensluiter FC Dordrecht AV. Gastel won ook haar vierde wedstrijd van de competitie, maar had tegen Be-Ready lang nodig om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Oosterhout deed na rust goede zaken tegen Charlois en sluit aan bij de bovenste ploegen.

Irene’58 - FC Dordrecht AV 1-3 (0-1). 1-2 Diogo Filipe Carvalho Apolonia.

Irene'58-trainer John Meijs was afwezig waardoor assistent Dennis van Halderen de honneurs waarnam. ,,We maakten de verkeerde keuzes op het moment dat we konden scoren. Want kansen hebben we wel degelijk gehad. De eerste aanval van FC Dordrecht was gelijk raak, dat gaf ons wel een mentale tik. We probeerden nog wel een vuist te maken, maar kregen uit een counter de 1-3 tegen.”

SC Gastel - Be-Ready 2-0 (1-0). 1-0 Matthijs Nagtzaam, 2-0 Koen de Vos.

,,Er had misschien wel een stuntje in gezeten, omdat Gastel de genadeklap maar niet gaf", concludeerde Be-Ready-trainer Eugene van der Heijden. ,,Vlak na rust schoot Richard Jansen op de lat. In die fase waren we heel dicht bij de gelijkmaker. Gastel verdiende de zege echter wel, ze lieten ons alleen heel lang in de wedstrijd.” Dat zag ook Gastel-trainer Kees de Rooij. ,,Niet elke tegenstander gaat naar Gastel komen om te voetballen, daar was Be-Ready er een van. We wilden snel de openingstreffer scoren, kregen daartoe twee grote kansen, maar scoorden niet. We domineerden, maar de afronding van de afgelopen weken ontbrak.”

Oosterhout - Charlois 2-1 (0-0). 1-0 Naoufal Asrihi, 1-1 Charlois, 2-1 Houdayfa Benyidir.

,,Onze creatieve jongens in de voorhoede waren weer op dreef", zei Oosterhout-coach Stijn Biemans. ,,In de tweede helft konden we door een omzetting beter de vrije man op het middenveld vinden. We kregen daardoor meer grip op de tegenstander en maakten twee prima doelpunten.”

RCD - Virtus afgelast.