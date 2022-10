Gastel-trainer De Rooij stelt kopstoot te hebben gekregen, voorzitter COAL ontkent dat ten stelligste

Tweede klasse C JEKA toeschou­wer bij 45 minuten lange voetbal­show van Beek Vooruit

Bij Beek Vooruit is men al de nodige tijd gewend om met regelmaat veel goals te zien. Een 4-4, een grote nederlaag of een enorm pak slaag is niet bepaald onbekend. De oranjehemden wisselen het met regelmaat af, maar tegen JEKA viel het positief uit. Een uitmuntende eerste helft bleek genoeg: 1-4.

16 oktober