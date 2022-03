Gastel sluit maart goed af, Be Ready boekt overtuigende zege op concurrent

3B West

Irene - Dubbeldam 1-5 (0-1). 1-2 Jurgen van Dijk.

Irene wist opnieuw geen punten te pakken, maar assistent-trainer Dennis van Halderen zag zijn ploeg lang in de wedstrijd blijven. ,,In de eerste helft bleven we goed overeind maar valt er een afstandsschot van hun binnen. Het lijkt dit seizoen wel alsof ieder schot er bij ons invalt. In de tweede helft deden we wat terug maar liep Dubbeldam daarna weer verder uit.”

Oosterhout - Dordrecht 5-2 (1-2). 1-0 Diae Abjij, 2-2 Joël de Vos, 3-2 Jari van Helvoort, 4-2 Sandro Ariza, 5-2 Sandro Ariza.

In de eerste helft liet Oosterhout nog veel kansen onbenut, maar trainer Stijn Biemans zag hoe zijn ploeg zich herpakte in de tweede helft. ,,We hadden er voor rust wel vier kunnen maken, maar dat lieten we na. In de tweede helft bleven we hetzelfde spelen en toen vielen de goals uiteindelijk vanzelf. Daardoor wisten we ondanks de achterstand nog overtuigend te winnen.”

Steeds Hooger - Be Ready 0-4 (0-1). 0-1 Bart Dirven (pen), 0-2 Kevin van Gool, 0-3 Bart Dirven, 0-4 Nathan Doesburg.

Be Ready won overtuigend van directe concurrent Steeds Hooger en trainer Eugene van der Heijden zag zijn ploeg geen moment in de problemen komen. ,,Het was met name in de tweede helft een eenzijdige pot. Bij de 0-2 was het over en uit en liepen we verder weg. We hebben nu een mooi gat geslagen naar de onderste ploegen.”

HOV/DJSCR - Virtus 3-4 (1-2). 0-1 Eric Fuanani, 1-2 Tom Kwaaitaal, 2-3 Eric Fuanani, 2-4 Kadir Ulsali.

Virtus is de laatste weken bezig met een uitstekende reeks wedstrijden en is sinds oktober ongeslagen, toch had het volgens Virtus-trainer Henk Vos ook heel anders kunnen aflopen. ,,Een hele vervelende wedstrijd vandaag. We komen 1-0 voor, maar hadden vijf of zes nul voor moeten staan. Dat gebeurt niet en dan staat het al gauw 1-1. De tegenstander is dan weer meteen terug in de wedstrijd. Het is dat de keeper een paar uitstekende reddingen maakt anders stonden we zelfs nog achter en dan loop je achter de feiten aan.”

SC Gastel - Slikkerveer 3-1 (2-0). 1-0 Sven Vermeule, 2-0 Luc de Jong, 3-1 Keano Elgin.

Maart was een belangrijke maand voor Gastel. De ploeg wilde voor vijftien punten uit vijf duels gaan vertelt Gastel-trainer Kees de Rooij. ,,We hebben vijf wedstrijden in veertien dagen gespeeld en ze allemaal gewonnen. Dit was cruciaal voor de ambitie die wij hebben. Het was geen goed voetbal vandaag, ben niet zo tevreden over het spel, maar wel met de drie punten. Na rust krijgen we de 2-1 tegen, maar speelden we al met meer bezieling en beleving. Het was nog even hectisch maar we scoren de verlossende 3-1 en pakken de punten.’’

3B Zuid

Waspik - ZIGO 5-3 (1-2). 1-2 Guido van den Hoven, 2-3 Lesley Verschuren, 3-3 Lesley Verschuren, 4-3 Luuk Molenschot (pen), 5-3 Luuk Molenschot (pen).

Waspik kwam terug van een 1-3 achterstand en trok de wedstrijd naar zich toe. Trainer Emiel Heefer sprak van hun beste tweede helft van het seizoen. ,,We waren conditioneel een stuk beter en liepen er vooral in het laatste half uur overheen. Bij een 3-3 stand kregen wij een penalty en werd hun keeper er met rood afgestuurd. Toen was de wedstrijd wel gespeeld.”