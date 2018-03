Gastel profiteert van slippertje concurrentie, RBC pakt punt in Zeeland

FC Bergen - Roosendaal 3-5 (0-4) 0-1 Kevin Jurgens, 0-2 Siebe Pal, 0-3 Tom van Nuenen, 0-4 Jurgens, 1-4 Rik Adriaansen, 2-4 Ricky Bergmans, 3-4 Tim Cornel, 3-5 Jurgens.

,,We lieten FC Bergen veel te gemakkelijk terug komen in de wedstrijd en dat mag ons niet gebeuren," aldus oefenmeester Peters Sweres.

HVV'24 - RBC 2-2 (1-0) 1-0 Sinan Coban, 1-1 Jovanni van Nijnatten, 1-2(pen.) Anwar Tarfit, 2-2 Jasper Sponselee.

,,Een terecht punt in deze wedstrijd,'' zei RBC-trainer Danny Mathijssen na afloop. ,,De komende wedstrijden moeten we winnen om niet in de nacompetitie te belanden.''

Breskens - Gastel 1-4 (0-1) 0-1 en 0-2 Ayoub Boudouch, 0-3 Jurgen Buuron, 0-4 Tamin Saqeb, 1-4 Jelle de Vreeze.

Gastel is weer alleen koploper en dat leidde tot tevredenheid bij trainer Peter Kepers. ,,We hebben een uitstekend weekend", aldus Kepers.

Steenbergen - Hontenisse 4-1 (2-0) 1-0 en 2-0 Stijn Heideman, 3-0 Jeroen Augustijn, 3-1 Hontenisse (pen.), 4-1 Remco van der Riet.

,,Deze wedstrijd moesten we winnen om niet in de gevarenzone te komen", aldus Steenbergen-coach Marco Ernest.

Terneuzen - Victoria'03 2-2 (0-1) 0-1 Oguzhan Kazanci, 1-1 Douwe de Kok, 2-1 Douwe Nieskens, 2-2 Ricardo de Wit (pen.).

,,Jammer dat we de gedeelde koppositie kwijt zijn", zei trainer Ronald van Oeveren na afloop. ''Terneuzen is een goede ploeg, maar volgende week moeten we winnen van Breskens.''

Groen Wit - Hoeven 3-3 (2-1) 1-0 Mohsin Zerouali, 1-1 Robert Frerichs, 2-1 Zerouali, 2-2 Maarten van Overveld, 2-3 Erwin Roks, 3-3 Otje Houba.

Gastel profiteerde van het slippertje van Hoeven, dat nu koploper af is. ,,In blessuretijd kregen we die pijnlijke gelijkmaker om ons oren en dat is erg zonde'', aldus trainer Eric Koenraads.