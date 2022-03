Gastel pakt volle buit, mede dankzij wereldgoal Nagtzaam

Zondag derde klasse B (West)

Gastel – SC Emma 3-0 (2-0). 1-0 Matthijs Nagtzaam, 2-0 Nagtzaam, 3-0 Ricardo Elgin.

Gastel-trainer Kees de Rooij is trots op zijn ploeg. ,,We hebben volwassen gespeeld tegen een taaie tegenstander. Emma is een directe concurrent van ons en er moest gewonnen worden wil je aanspraak maken op het kampioenschap.’’ Dat Matthijs Nagtzaam kan scoren wist trainer De Rooij al, maar vandaag scoorde hij een wereldgoal. ,,De keeper staat te ver voor zijn doel en Nagtzaam lobt hem zo vanaf 40 meter over de keeper heen.’’

RCD - Be Ready 2-0 (1-0).

Na een reeks van drie overwinningen was Be Ready niet opgewassen tegen RCD. Toch denkt trainer Eugene van der Heijden dat er meer in had gezeten. ,,Voetballend zijn wij echt niet minder maar het veld waar we op speelden was een verschrikkelijke knollentuin. Daardoor werd er aan beide kanten niet goed gevoetbald en kwam het meer aan op duelkracht. In die duels toonden zij veel meer inzet dan wij. Dat stukje gezonde agressiviteit moet beter bij ons.”

Irene’58 - GSC/ODS 1-3 (0-1). 1-3 Andy van den Heijkant.

Irene wist de eerste punten van het seizoen nog niet binnen te halen maar assistent-trainer Dennis van Halderen was toch tevreden. ,,Ik merk dat er steeds meer vertrouwen in de ploeg komt dat we binnenkort punten gaan halen. Iedereen gaat er meer in geloven en we voetballen steeds beter. Vandaag had er zeker een gelijkspel ingezeten. Ik was met name heel tevreden over jeugdspeler Tijn Simons. Hij maakte zijn debuut en liet zien dat hij dit niveau goed aankan.”

Oosterhout - Dubbeldam 1-1 (0-1). 1-1 Sofyan Asrih.

Oosterhout kwam niet verder dan een gelijkspel maar trainer Stijn Biemans vindt dat zijn ploeg meer had verdiend. ,,Verdedigend stonden we heel goed en er waren genoeg kansen in de tweede helft om op voorsprong te komen. We verzuimde het alleen om ze af te maken. In de eerste helft kwamen we elke keer net een stapje te laat en daar kwam ook die tegengoal uit. Dat was onnodig.”

Zondag derde klasse B (Zuid)

TGG - Gilze 2-3 (1-2). 0-1 Mirk van Zon, 1-2 Willem van Eijck, 2-3 Stan de Kock.

In de 86ste minuut maakte Gilze het beslissende doelpunt en nam de punten mee naar huis. Trainer Jeremy Buchly vond dat het veel te lang spannend bleef. ,,We vergaten het eerder te beslissen en daardoor hielden we de tegenstander in de wedstrijd. Dat was nergens voor nodig. De overwinning was uiteindelijk zwaar verdiend.”

Waspik - RWB 4-2 (0-1). 1-1 Luuk Molenschot, 2-1 Luuk Molenschot, 3-2 Guido van den Hoven, 4-2 Lesley Verschuren.

Waspik trok aan het langste eind in een spectaculaire wedstrijd. Volgens trainer Emiel Heefer was dat wel verdiend. ,,Wij hadden het grootste deel van de wedstrijd controle. Zij werden af en toe gevaarlijk uit de lange bal maar daar gingen wij in de tweede helft beter mee om. RWB kreeg op 2-2 een rode kaart voor een overtreding op een doorgebroken speler. Daarna werd het voor ons makkelijker om te voetballen en liepen we uit naar 4-2.”