Gastel pakt periode dankzij morsend Virtus, Groen Wit verliest opnieuw

Zondag 3A + 3B (West)In zondag 3A boekte DSE een comfortabele zege op Phillipine door de wedstrijd voor rust al in het slot te gooien en verloor Groen Wit voor de tweede keer op rij. In 3B had Virtus de periodetitel kunnen winnen, maar bleef de ploeg steken op een gelijkspel, waardoor het prijsje naar Gastel gaat.

Zondag 3A

DSE – Phillipine 6-1 (4-0). 1-0 Yvar Derijck, 2-0 Thomas Laming, 3-0 Pjotr Hendrickx, 4-0 Yvar Derijck, 5-0 Pjotr Hendrickx, 6-0 Pieter Foesenek.

Trainer Peter Sweres vond dat Phillipine goed tegenstand gaf. ,,In de eerste helft voetbalden zij goed mee maar wij waren effectiever en kwamen er een aantal keer gevaarlijk uit met goed positiespel. Nadat we door een fout van hun keeper op 1-0 kwamen, konden we verder uitlopen maar kregen zij ook kansen. Het had bij rust ook wel 6-2 kunnen zijn. In de tweede helft gaven wij minder weg en liepen we verder uit. Het is dan ook zonde dat we vlak voor tijd de 6-1 nog weggeven.”

Victoria’03 – Zundert 1-2 (0-1). 0-1 Siemen Boomaerts, 1-2 Roy Jacobs (pen).

Zundert wist de topper in de strijd om de periode te winnen van Victoria. Trainer Jack Sweres ziet daarmee zijn ploeg aan de leiding gaan in de strijd om de periodetitel. ,,De winnaar van vandaag zou nog volop meedoen om de periode en dat is ons gelukt. We kwamen snel op 0-1 maar gingen daarna teveel achteruitlopen. Daardoor konden zij tien minuten voor tijd terugkomen naar 1-1.”

Daarna zag Victoria-trainer het toch misgaan voor zijn ploeg. ,,Deze wedstrijd verdiende geen winnaar want we hadden beide geen grote kansen. In de laatste minuut krijgen wij door een kinderlijke fout een penalty tegen waardoor we nog verliezen. Hier ben ik echt nog wel een paar weken ziek van.”

HVV – Groen Wit 3-0 (1-0).

Groen Wit wist zich niet te herpakken na de 1-6 nederlaag van afgelopen weekend maar trainer Martijn van Galen vond dat zijn ploeg weer een behoorlijk niveau haalde. ,,We zijn realistisch en weten dat wij gewoon een subtopper zijn. HVV vind ik een van de beter voetballende ploegen van de competitie en wij hebben terecht verloren. We wilden zelf voetballen in plaats van een muur te bouwen achterin. Dat is misschien te naïef maar we zijn vandaag op waarde geklopt.”

Clinge – UVV 0-0.

Clinge en UVV eindigden de wedstrijd zoals ze begonnen waren, met een 0-0 stand. Het gat tussen de twee middenmoters blijft hiermee vijf punten in het voordeel van Clinge.

Zondag 3B (West 2)

Be Ready – Virtus 1-1 (1-1). 0-1 Thom van Santbergen, 1-1 Richard Jansen.

Veel afwezigen, waaronder de trainer, bij Be Ready maar toch wist de ploeg te stunten tegen koploper Virtus. Henri Burg verving Eugene van der Heijden als trainer en koos door de vele invallers voor een verdedigende aanpak. ,,We hebben maar zo’n 30% balbezit gehad maar hielden het heel goed dicht. Onze keeper maakte een paar onmogelijke reddingen maar we kwamen toch met 0-1 achter. Via een standaardsituatie werd het nog 1-1 en daarna gaven we eigenlijk niks meer weg.”

Virtus-trainer Henk Vos verwacht dat meer ploegen zo verdedigend tegen hen zullen spelen. ,,Doordat we nu bovenaan staan, wil iedereen nog liever van ons winnen. Als we dan ook nog door een klein momentje van onoplettendheid een tegengoal krijgen wordt het heel lastig. Dit is een enorme domper.” Door het gelijke spel verspeelt Virtus de periodetitel, die nu naar Gastel gaat.

Irene’58 – Emma 0-3 (0-0).

Irene wist de eerste punten nog niet binnen halen maar assistent-trainer Dennis van Halderen ziet wel dat zijn ploeg het steeds langer volhoudt. ,,We gingen voor het eerst dit seizoen met 0-0 de rust in en er was ook veel vertrouwen dat we dit konden vasthouden. We maken vervolgens toch weer dezelfde fouten. Door het vele wisselen met onze selectie zijn we minder goed op elkaar ingespeeld en lezen we elkaars spel niet goed. In de tweede helft ging het daardoor toch weer mis.”

Steeds Hooger – Gastel 0-6 (0-2). 0-1 Matthijs Nagtzaam, 0-2 Kyano Elgin, 0-3 Richard Hamers, 0-4 Sven Vermeulen, 0-5 Matthijs Nagtzaam, 0-6 Pascal van Kaam.

Door het gelijke spel bij Be Ready – Virtus won Gastel de eerste periodetitel en dat feestje werd nog mooier door een comfortabele overwinning. Trainer Kees de Rooij geeft aan dat zijn ploeg niet in de problemen is geweest. ,,We waren veel beter. Steeds Hooger had veel afwezigen en was dus niet op volle sterkte. Bij ons was dat niet het geval en wij gingen met een brede selectie naar de wedstrijd. Dat was terug te zien op het veld.”