Gastel pakt eerste periodetitel, Hoeven laat dure punten liggen in Zeeland

Steenbergen - Roosendaal 2-1 (1-0) 1-0 Enzo den Haak, 2-0 Mohamed el Mousaoui, 2-1 Wesley Embregts. Marco Ernest, trainer van Steenbergen: ,,Na rust kwamen wij beter uit de startblokken en dit leverde een tweede treffer op. Maar na de rode kaart van Enzo den Haak in de 80ste minuut kwamen we toch nog in problemen.''

Breskens - FC Bergen 2-1 (0-1) - 0-1 Jeffrey Franken, 1-1 Jelle de Vreeze, 2-1 Soufian Dooms. ,,De blessuregolf speelt mijn ploeg parten", vertelt FC Bergen-trainer Patrick Vermeulen. ,,Toch had ik op een puntje gehoopt, maar dat zat er niet in.''

Groen Wit - Gastel 2-3 (1-3) - 0-1 Ayoub Boudouch, 1-1 Yasin Erbas, 1-2 Bart Aarssen, 1-3 Koen de Vos, 2-3 Halil Ozturk.

Gastel was voor rust sterker en dit resulteerde in een 1-3 voorsprong. Gastel-trainer Peter Kepers: ,,In de tweede helft verkrampten we. Gelukkig hielden we stand.''