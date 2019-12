Gastel neemt koppositie over na klinkende zege, tiental Hoeven heeft geen grip op Pieter Foesenek

zondag 3ADoor de rode kaart van Hoeven-verdediger Ralf van de Riet kantelde het duel in Etten-Leur na rust volledig. DSE-spits Pieter Foesenek had met een hattrick een behoorlijk aandeel in de 4-1-zege. Gastel wist dat het met een verschil van drie doelpunten of meer de koppositie van RBC zou overnemen. Philippine werd uiteindelijk met 5-0 naar huis gestuurd.

DSE - Hoeven 4-1 (0-1) 0-1 Cyriel van der Veen, 1-1 Pieter Foesenek, 2-1 Kjell Hendrickx, 3-1 en 4-1 Foesenek.

Het eerste moment van opleving in Etten-Leur werd direct het kantelpunt in de wedstrijd. Knullig balverlies bij Hoeven zorgde ervoor dat DSE-spits Pieter Foesenek kon doorlopen waarna Hoeven-verdediger Ralf van de Riet niets anders kon dan tackelen en met rood moest vertrekken. Hoeven-trainer Eric Koenraads vond rood zwaargestraft: ,,De rode kaart bepaalde vervolgens de hele wedstrijd.”

Wie dacht dat DSE de wedstrijd vervolgens zou domineren, kwam bedrogen uit. De ploeg van Willem Lambregts was het helemaal kwijt. Een communicatiefout en daaropvolgende botsing tussen DSE-aanvoerder Alex van Dorst en doelman Coen Jansen zorgde ervoor dat Cyriel van der Veen vrij de 0-1 kon inkoppen.

Volledig scherm DSE-speler Pieter Foesenek viert de 4-1 met zijn ploeggenoten. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Na rust herstelde DSE zich van de mindere fase. Onder leiding van aanvaller Pieter Foesenek liep het over tegenstander Hoeven heen. De spits stond kort na rust aan het einde van een goedlopende aanval: 2-1. Pjotr en Kjell Hendrickx deden tussendoor ook een duit in het zakje. Pjotr dribbelde de zestien binnen en speelde zijn ongedekte broer aan die eenvoudig de 3-1 kon binnentikken. Een zondagsschot van Foesenek zorgde in de slotseconde voor het slotakkoord.

Schijf - HVV’24 1-1 (1-1) 0-1 Bodhi van der Sijpt, 1-1 Sven Gesell.

,,Een terechte weerspiegeling van de kansen”, vond Schijf-trainer Jan Hereijgers. ,,Voor de neutrale toeschouwer viel er dit seizoen voor het eerst weinig te beleven bij ons.”

Gastel - Philippine 5-0 (4-0) 1-0 Robin Dierks, 2-0 Matthijs Nagtzaam, 3-0 Sjoerd van den Eijnden, 4-0 Davey Forster, 5-0 Dierks.

De eerste helft wist Philippine volgens Gastel-trainer Johan van Batenburg niet waar het moest zoeken. ,,We speelden ze helemaal weg”, aldus Van Batenburg. ,,We genieten met heel de club zolang als het kan van deze koppositie.”

MOC’17 - Steenbergen 1-4 (0-0) 0-1 Enzo den Haak, 0-2 Joshua van Willigen, 0-3 Mo Dahir, 0-4 Jordy Dam, 1-4 Andrej Numanovic.

MOC’17 kende een vervelende start aan de tweede helft, zag trainer Ger Musters. ,,Het ontbrak ons in de fase na rust aan scherpte. Steenbergen was dreigender en won terecht.” Steenbergen-trainer Robin Borremans was in de wolken. ,,Dit was het Steenbergen dat ik wilde zien.”

Terneuzen - Victoria’03 5-1 (1-1) 0-1 Ali Boukayouht, 1-1 Nick Claassen, 2-1 Marc Verwei, 3-1 Jeremie Noa, 4-1 Jasper van Asten, 5-1 Claassen.

Victoria’03 ging voor de vijfde keer in de laatste zes wedstrijden onderuit. Het gebrek aan aanvallers brak de ploeg uit Oudenbosch na rust in Zeeuws-Vlaanderen op. Door de mindere reeks is Victoria’03 weggezakt naar de achtste plaats, op twee punten van de gevarenzone.