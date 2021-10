Gastel makkelijk voorbij ‘concurrent’, Hoeven krijgt te weinig in Zeeland, collectief Virtus klopt FC Dordrecht

zondag 3b west iiGastel dacht aanvankelijk een vroege topper te spelen tegen Charlois, maar had geen enkele moeite met de enige overgebleven ongeslagen ploeg in Zuid-Holland: 8-0. Het collectief van Virtus was te sterk voor de individuen van FC Dordrecht AV.

Irene‘58 - Slikkerveer 1-5 (0-2). 1-5 Sander van Mook (pen.).

,,Een hele sterke tegenstander met veel individuele kwaliteit in het team”, analyseerde Irene‘58-trainer John Meijs. ,,Op vrijwel vlakken zijn we te kort geschoten, dus de uitslag zegt eigenlijk alles. We zijn blijven knokken tot het einde, met een eretreffer vlak voor tijd als opbrengst.”

Be-Ready - Dubbeldam 0-5 (0-4).

,,Dubbeldam strafte onze foutjes genadeloos af en was bijzonder effectief”, was Be-Ready-trainer Eugene van der Heijden eerlijk. ,,We schoten zelf nog drie keer op de paal, maar je kan niet stellen dat deze overwinning voor de tegenstander niet verdiend is.”

Oosterhout - Steeds Hooger 2-0 (0-0). 1-0 Diae Abjij, 2-0 Houdayfa Benyidir.

,,Het was allemaal niet groots, maar we boeken gewoon een verdiende zege. In de tweede helft werden we gelukkig steeds dominanter en drukten we door. En leuk voor Houdayfa dat hij als debutant gelijk scoort", aldus Oosterhout-trainer Stijn Biemans.

Gastel - Charlois 8-0 (4-0). 1-0 Charlois (e.d.), 2-0 Mathijs Nagtzaam, 3-0 Harm Lambregts (pen.), 4-0 Ricardo Elgin, 5-0 Nagtzaam, 6-0 Sven Damen, 7-0 Pascal van Caam, 8-0 Nagtzaam.

Gastel-trainer Kees de Rooij vindt het lastig om de kracht van de Zuid-Hollandse tegenstanders in te schatten. Tegen Charlois trof het de nog enige overgebleven ongeslagen tegenstander. Na 23 seconden was het al 1-0. ,,We dachten aanvankelijk een topper te spelen. Omdat we vorige week vrij waren, was ik vorige week bij Charlois gaan kijken. Op basis daarvan hebben we plannen gemaakt die mijn ploeg perfect heeft uitgevoerd. De tegenstander hielp met twee rode kaarten wel mee. Smetje was de rode kaart van Sven Damen na rust toen de wedstrijd al lang en breed gespeeld was.”

Virtus - FC Dordrecht AV 3-0 (1-0). 1-0 Eric Fuanani, 2-0 Hakim Mperanyi, 3-0 Franco Groenewegen.

,,We keken in het begin een beetje de kat uit de boom en lieten FC Dordrecht het initiatief nemen. Op het middenveld hadden we een mannetje over en dat speelden we perfect uit. Wel moeten we leren om de afstanden tussen de linies kleiner te houden tegen zulke tegenstanders", aldus Virtus-trainer Henk Vos.