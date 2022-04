Gastel maakt er vijf, ‘puzzelend’ Virtus begaat misstap

Zondag 3B West IIKoploper Gastel loopt uit op de nummer twee Virtus. Gastel had een gemakkelijke middag en liet twee jeugdspelers debuteren. Van ‘geen vuiltje aan de lucht’ naar duur puntenverlies voor Virtus. Het leek een overwinning te worden, maar laat in de wedstrijd ging het fout: 2-2.

GSC/ODS - Gastel 0-5 (0-2). 0-1 Mathijs Nagtzaam, 0-2 Harm Lambregts, 0-3 Jurgen Buuron, 0-4 Mathijs Nagtzaam, 0-5 Keano Elgin.

Volgens Gastel-trainer Kees de Rooij was het een gemakkelijke overwinning. ,,We waren heel de wedstrijd de baas. Een zorgeloze wedstrijd met een groot overwicht voor ons. Ik ben tevreden met het eigen spel en de winst. Dit was meteen een mooi moment voor ons om Robin Tak en Jorren Wierikx te laten debuteren, twee van onze jeugdspelers.’’

Virtus - RCD 2-2 (1-0). 1-0 Hakim Mperanyi, 2-0 Kadir Ulasli.

Een volle ziekenboeg voor Virtus-trainer Henk Vos. ,,We misten vier spelers vandaag en een paar spelers die net terug kwamen van een blessure. Ik heb moeten puzzelen met spelers die niet honderd procent fit waren en spelers uit het tweede elftal. We staan 2-0 voor met geen vuiltje aan de lucht en dan gaan we ineens dingen doen, die we niet horen te doen. We moeten nu alle wedstrijden winnen om nog kans te maken op het kampioenschap. Een leuke, maar zware uitdaging voor ons.’’

Charlois - Oosterhout 0-1 (0-1). 0-1 Diae Abjij.

Oosterhout boekte een krappe zege, maar volgens trainer Stijn Biemans kwam de ploeg geen moment in de problemen. ,,We hebben ons keurig staande gehouden. Het enige wat we onszelf kunnen verwijten is dat we de wedstrijd niet eerder in het slot hebben gegooid.”

Be Ready - HOV/DJSCR 3-0 (1-0). 1-0 Bart Dirven, 2-0 Bart Dirven, 3-0 Kevin van Gool.

Door een blessure bij de eerste keeper stond Glenn Leeggangers, een veldspeler van het derde elftal, op doel bij Be Ready. Trainer Eugene van der Heijden zag hoe deze reservekeeper nauwelijks getest werd. ,,We waren erg dominant en hebben niks weggegeven. We speelden als een goed collectief en de uitslag had nog hoger uit kunnen vallen.”

FC Dordrecht Amateurs - Irene’58 2-1 (1-1). Doelpunt Irene’58: Diogo Filipe Carvalho Apolonia.

Irene was heel dichtbij de eerste punten van het seizoen maar ging in de slotfase toch het schip in. Assistent-trainer Dennis van Halderen vindt het ‘heel zuur’. ,,We hadden grote kansen en we hadden een penalty moeten krijgen. Dat vat wel een beetje ons seizoen samen: Het zit gewoon elke keer tegen.”