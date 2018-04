Gastel loopt averij op in titelstrijd, RBC wint burengevecht tegen Roosendaal

Victoria'03 - FC Bergen 5-1 (1-1) 1-0 Sjoerd Renne, 1-1 Roy Niemandsverdriet, 2-1 Ricardo de Wit, 3-1 Faris Ouaddaf, 4-1 Oguzhan Kazanci, 5-1 Renne.

FC Bergen-trainer Patrick Vermeulen noemde de 5-1-nederlaag geflatteerd. ,,Eerste helft was gelijkopgaand. De 3-1, een kwartier naar rust, was het breekpunt van de wedstrijd." Ronald van Oevelen (Victoria'03) kon zich in de woorden van Vermeulen vinden. ,,Het was niet onze beste wedstrijd."

Voor trainer Vermeulen komt er geen vervolg bij FC Bergen. ,,Ik had in principe een akkoord met het bestuur. Na het wegvallen van de zondagploeg is er voor mij helaas geen plek. De zaterdag is voor mij geen optie. Ik sta open voor een nieuwe zondagclub."

UVV'40 - Gastel 1-0 (1-0) 1-0 Jonathan van Eerd.

Het tactisch plannetje van UVV'40-trainer Johan Gabriëls wierp haar vruchten af. ,,Vlak voor rust stuurde Sjoerd den Dekker spits Jonathan van Eerd weg die de bal keurig afrondde."

Hoeven - Hontenisse 3-1 (1-1) 0-1 Rob de Pooter, 1-1 Cyriel van der Veen, 2-1 Danny van Nijnatten, 3-1 Erwin Roks.

Hoeven-trainer Eric Koenraads zag twee verschillende helften. ,,We begonnen slap aan de wedstrijd", zag Koenraads. ,,Na rust speelden we veel beter."

Steenbergen - HVV'24 1-2 (0-0) 0-1 Jasper Sponselee (penalty), 0-2 Bowy van den Bergen, 1-2 Enzo den Aak.

Steenbergen duikt na de 1-2-nederlaag tegen HVV'24 de gevarenzone in. Volgende week gaat de ploeg van trainer Marco Ernest op bezoek bij nummer 13 Breskens.

Philippine - Groen Wit 6-1 (2-0) 1-0 en 2-0 Roland van de Wege, 3-0 Derrit Longueville, 4-0 Mehmet Cakal (eigen doelpunt), 4-1 Halil Ozturk, 5-1 Longueville, 6-1 Mustafa Yilmaz.

,,We wisten op voorhand al dat het een zware wedstrijd ging worden", zei Groen Wit-trainer Osman Erbas. ,,Ondanks dat we niet verwacht hadden dat we hier even gingen winnen, komt deze 6-1 toch hard aan."

RBC - Roosendaal 3-0 (0-0) 1-0 en 2-0 Randy Elst, 82. 3-0 Anwar Tarfit.

561 toeschouwers bevolkten het Herstaco-stadion om RBC het burengevecht met Roosendaal met 3-0 te zien winnen.