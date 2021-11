Gastel laat kans op koppositie liggen, twee rode kaarten komt ploeg duur te staan

Slikkerveer - Gastel 3-1 (1-0). 2-1 Bart Aarssen.

Gastel-trainer Kees de Rooij moet het volgende week zonder aanvoerder Luc de Jong en topscorer Matthijs Nagtzaam doen. ,,Ik begin niet graag over de scheids, maar we zijn slecht omgegaan met zijn optreden. We hebben ons laten verleiden tot twee rode kaarten wegens commentaar. Desondanks speelden we in ondertal goed, met negen man wisten we zelfs nog te scoren. Met elf tegen elf had er meer ingezeten voor ons.”