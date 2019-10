Gastel klaar voor naderende topduels tegen Terneuzen en RBC, eerste puntenverlies Victoria’03

Hoeven – Terneuzen 2-2 (1-0) 1-0 Jurgen Pertijs, 1-1 Ivo Verstraeten, 2-1 Joost Blaauwhof, 2-2 Bert den Hamer.

Hoeven-trainer Eric Koenraads was gelukkig met een punt. “Terneuzen is een uitstekende ploeg met een paar spelers van zeer hoog niveau. Een compliment aan mijn groep, ze bleven zeer gedisciplineerd in formatie spelen. De opdracht werd tot in perfectie uitgevoerd. Mooi dat onze luchtmacht twee keer raak kopte.”

Victoria’03 – VVR 1-1 (1-1) 1-0 Sjors Overbeek (e.d.), 1-1 Tobias Bas.

“VVR kwam voor het punt”, stelde Victoria’03-trainer Danny Mathijssen. “Een ietwat irritante, stugge ploeg. Het eerste puntenverlies was echt onnodig.” VVR-trainer Mark Schuiten was het daar absoluut mee oneens. “We speelden voor de winst. Het was een leuke pot die alle kanten opging, beide ploegen lieten het na om de vele mogelijkheden te benutten. Een verdiend gelijkspel.”

Gastel – Schijf 3-0 (1-0) 1-0 Sjoerd van den Eijnden, 2-0 Bart Aarssen, 3-0 Richard Hamers.

“Spits Sjoerd van den Eijnden was weer in bloedvorm”, lachte Gastel-trainer Johan van Batenburg. “We hoeven op deze manier voor niemand bang te zijn.” Schijf-trainer Jan Hereijgers: “Totale offday.”

Philippine – Steenbergen 7-3 (4-1) 1-0 en 2-0 Joey Walhout, 3-0 Haitam Kadiri, 4-0 Rosario Taalman, 4-1 Pieter Suijkerbuijk, 4-2 Joshua van Willigen, 4-3 Mike de Hoog, 5-3 en 6-3 Walhout, 7-3 Robin Lammertijn.

“Ontzettend slap”, vatte Steenbergen-trainer Robin Borremans de start van zijn ploeg samen. “In de rust zette ik mijn ploeg op scherp en niet veel later zag ik een heel ander Steenbergen. We namen risico om terug te komen tot 4-4 waarvan Philippine profiteerde. Daarna liep de score ietwat geflatteerd uit.”

DSE – RBC 1-2 (0-0) 0-1 Anass El Gamali, 1-1 Alex van Dorst, 1-2 Marouane Hamdoune.

DSE-trainer Willem Lambregts was niet onder de indruk van RBC. ,,Zij zijn geen titelkandidaat, gelijkspel was terecht geweest”, aldus Lambregts. ,,We hadden na de 1-2 nog een penalty moeten krijgen na hands van hun verdediger.” RBC-speler Anwar Tarfit bevestigde de handsbal, maar wees op eenzelfde moment voor zijn ploeg. ,,Yoran de Bruijn werd gevloerd binnen de zestien, maar kreeg een vrije trap. Zo hief het elkaar op.”

Steen – MOC’17 0-1 (0-0) 0-1 Hein Loman.

MOC’17-trainer Ger Musters noemde de overwinning ‘broodnodig’. ,,We mochten het spel maken. Pas na de 0-1, toen zij moesten komen, konden we vrijuit voetballen. We vergaten de wedstrijd in het slot te gooien.”

HVV’24 – Zundert 2-2 (1-1) 0-1 Dennis Verheijen, 1-1 Ibrahim Eryürük, 1-2 Fabian Nelemans, 2-2 Sinan Coban.

,,Als het 1-6 of 1-7 was geworden, had niemand raar opgekeken”, beweerde Zundert-trainer Jack Sweres. ,,We domineerden, kwamen na rust zeker vijf keer alleen voor de keeper, maar de scherpte ontbrak volledig.”