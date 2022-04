Gastel blijft aan kop, Virtus mist echte ‘killer’

Gastel - Dubbeldam 2-1 (0-1). 1-1 Harm Lambregts, 2-1 Bart Aarssen.

Een verdiende overwinning volgens Gastel-trainer Kees de Rooij: , 2-1 lijkt wat mager, maar het was Gastel dat de klok sloeg. Iedereen was het er mee eens dat het een terechte overwinning was. We liepen in de val van een Dubbeldamse counter, maar we hebben veerkracht getoond.’’

Irene’58 - Virtus 0-3 (0-1). 0-1 Omer Kucuk, 0-2 Hakim Mperanyi, 0-3 Mperanyi.

Een lastige wedstrijd voor Virtus, vertelde trainer Henk Vos. ,,Als we tegen een voetballend mindere tegenstander moeten spelen, gaan wij mee in het spel van de tegenstander. We hadden hier met 0-6 kunnen winnen. Het ontbreekt in ons team aan een echte killer.’’

Irene’58 speelde boven verwachting goed, volgens assistent-trainer Dennis van Halderen. ,,Vanwege veel blessures was het een puzzel om tot een opstelling te komen. Hierdoor was ik bang voor een afslachting, maar we hielden goed stand.”

SC Emma - Be Ready 2-1 (1-1). 1-1 Bart Dirven.

,,Deze nederlaag hebben we puur aan onszelf te danken”, zo geeft trainer van Be Ready, Eugene van der Heijden aan. ,,De tweede helft vergeten we de tegenstander over de knie te leggen en in de laatste minuut verliezen we door een doelpunt dat we op een Comedy Capers-achtige manier weggeven.”

Oosterhout - Slikkerveer 1-2 (1-1). 1-1 Sandro Ariza.

,,Het was een typische 1-1-pot. Met die eindstand had ik ook genoegen genomen, maar hier verliezen is onnodig. Slikkerveer scoort uit de enige mogelijkheid die ze krijgen in de tweede helft, dat is zuur”, aldus verliezend trainer Stijn Biemans.