Gabriëls twee jaar langer bij UVV'40: 'Prettig werken'

,,Het is prettig werken hier", gaf Gabriëls aan. ,,We hebben een goede groep en als we met dezelfde intensiteit door blijven werken zit er meer in, dat was een van de belangrijkste overwegingen. Alle signalen waren positief: de club en de spelersgroep wilden ook graag."

In Ulvenhout is Gabriëls bezig aan zijn eerste seizoen. Hij volgde Wim Boelens op die vanwege gezondheidsproblemen niet aan zijn trainersklus bij de derdeklasser kon beginnen.

Gabriëls is sinds deze zomer terug in het land nadat hij één jaar lang jeugdtrainer was bij Al Shabab in Dubai. De oud-speler van NAC was voorheen trainer bij hoofdklasser Halsteren. Daarvoor trainde hij ook Unitas, TSC en Oosterhout. Broer Arno Gabriëls is trainer bij tweedeklasser Beek Vooruit en verlengde onlangs ook zijn contract.