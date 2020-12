Gaat amateurvoetbal het seizoen nog afmaken? KNVB houdt twee opties over, maar moet afwachten

De afgelopen weken werd door de KNVB hard gewerkt aan een scenario voor de hervatting van de competitie, het doel was om dit deze week met de clubs te delen. Door de duur van de nieuwe maatregelen is het plan echter alweer ingehaald door de actualiteit. Het is duidelijk dat het niet haalbaar is om het seizoen op 16/17 januari te hervatten, tevens kan er een streep door de mogelijkheid om het seizoen in zijn geheel uit te spelen.