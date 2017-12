Fysiotherapeut en Baron Veldhof nadert rentree: 'Ik was de meest vervelende patiënt'

Veldhof verruilde vorig seizoen Kloetinge voor Baronie. De uit het Zeeuwse dorp afkomstige Veldhof, die bij zijn oude club in de zaterdagse hoofdklasse en eerste klasse speelde, studeerde en woonde al in Breda en was het op en neer reizen beu. Toen hij afstudeerde in fysiotherapie en ook een baan vond in zijn metier in de regio, was de match met Baronie snel gemaakt. "Ik had nooit ergens anders gevoetbald dan bij Kloetinge," kijkt Veldhof terug. "Ook voor mij was Baronie een grote naam in het amateurvoetbal, dus het was wel spannend. Ik was lang niet zeker of ik het basiselftal wel zou halen."

Al snel werd duidelijk dat die bescheidenheid ongegrond was. Veldhof gaf, samen met aanvoerder Jamie Kankam, op dominante wijze leiding aan de verdediging van het zojuist uit de hoofdklasse gedegradeerde Baronie en groeide uit tot een van de absolute sterkhouders van de Baronnen. Niet in de laatste plaats door een haast niet te passeren defensie werd Baronie ongenaakbaar kampioen en keerde het binnen een jaar terug in de hoofdklasse. Veldhof zou bij de BN De Stem Voetbal Awards zelfs uitgeroepen worden tot Speler van het Jaar. Een week na het behalen van het kampioenschap eindigde een droomseizoen toch nog in mineur.

Volledig scherm Aart Veldhof, Speler van het jaar 2017 © Ron Magielse / Pix4Profs

Goes

We schrijven 30 april van dit jaar, de uitwedstrijd bij Goes. Er zijn zo'n twintig minuten gespeeld wanneer Veldhof de verdedigende stellingen verlaat en richting vijandelijk strafschopgebied dribbelt. Dan volgt een blok van de meeverdedigende spits Steve Schalkwijk. Het linkerbeen van Veldhof blijft staan in de Zeeuwse klei en de libero voelt dat het faliekant fout zit. In de achterbak van een auto wordt Veldhof naar het plaatselijke ziekenhuis gebracht. De uiteindelijke diagnose: een gebroken kuitbeen en een volledig afgescheurde enkelband. Drie dagen later volgt de operatie in Breda waarbij het nodige metaalwerk in het geteisterde been wordt geplaatst. "Tja, een beetje lullig einde van een geweldig seizoen," zegt Veldhof met gevoel voor understatement. Een lange revalidatie zou volgen.

Winterstop

Nu, met nog twee wedstrijden te gaan voor het winterreces, oogt Veldhof weer voor de volle honderd procent fit. Op de dinsdagtraining voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen, jawel mede-promovendus Goes, sprint, draait en schiet hij weer als vanouds. Toch zal hij nog niet spelen zondag. "Nee," beaamt Veldhof. "Maar ik zit er heel dichtbij. Een aantal weken geleden was ik overtuigd dat ik nog voor de winterstop zou voetballen. Na een kleine terugslag vorige week heb ik in overleg met Martijn Lips (fysiotherapeut Baronie, red.) en Jurriaan besloten de rentree uit te stellen tot na de winterstop. Dan sta ik er gewoon."

Volledig scherm Veldhof © Foto: Ramon Mangold

Geduld

Als praktiserend fysiotherapeut weet Veldhof als geen ander dat te snel, te veel doen funest is bij een zware blessure als de zijne. Althans, hij zou dat als geen ander moeten weten. Veldhof: "Ik ben een verschrikkelijke patiënt geweest. Dagelijks geef ik het advies aan anderen het rustig aan te doen, het herstelproces stapje voor stapje te ondergaan. Naar mijzelf toe ben ik ontzettend eigenwijs geweest, ik dacht dat ik een uitzondering vormde. Wanneer ik ook maar een beetje het gevoel had dat het best goed ging, ging ik er onmiddellijk tegenaan in de sportschool of op het veld. Ik ben gaan trainen op momenten waarop ik anderen voor gek had verklaard. Nu heb ik zelf ondervonden hoe moeilijk het is geduldig te zijn."

Dus kijkt hij nog twee competitiewedstrijden en een bekerduel (dinsdagavond 12 december uit bij Hoek) toe vanaf de zijlijn. Bijna wekelijks heeft hij gezien hoe zijn elftal niet draait zoals het zou moeten en dat maakt het extra moeilijk. "Je wilt je ploeg helpen," zegt Veldhof, "zeker in wedstrijden waarin ik zie dat de echte onverzettelijkheid ontbreekt in het team. Juist tegen directe concurrenten als Woezik en BVC heb ik ook in de afwerking die ware killersmentaliteit gemist. Natuurlijk mis je exceptionele kwaliteiten ten opzichte van vorig seizoen. Denk aan het vertrek van Mustafa (Mohammad, red.) en Constansia. Daarbij speel je ook nog een niveau hoger. Maar toch heeft Baronie geen ploeg die in de onderste regionen van de hoofdklasse thuishoort."

Ondanks de wisselvallige prestaties van Baronie tot nu toe dit seizoen, staat juist het centrale verdedigingsduo Kankam-David Vermeulen als een huis. Veldhof denkt dan ook niet dat hij in die linie zijn rentree zal maken. "Nee, ik zie mijzelf als middenvelder," legt hij tenslotte uit. "Dat ik vorig seizoen centraal achterin belandde, beruste op toeval. In de voorbereiding tegen NAC was Jamie verhinderd wegens werk, waardoor ik achterin kwam te staan. Dat ging zo goed dat ik op die positie bleef spelen. Ik was ook bij Kloetinge altijd middenvelder, de nummer 6-positie is mij eigenlijk op het lijf geschreven."