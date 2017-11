Aartsvijand Al Ahli, 'mijn' Al Shabab Al Arabi en het gepromoveerde Dubai FC worden zodoende op één hoop geveegd. 'A Day of Shocks' kopt de krant. De miljoenenschuld van Ahli is de hoofdreden voor de samensmelting. Iedereen weet het, maar niemand zegt het. Mijn teammanager Hassan is in tranen. 'Coach, I will never work with the enemy! Ne-ver!' Al Shabab-medewerkers troosten elkaar. Boos. Lamgeslagen. Onzeker. ,,Is er nog een job voor mij?" Inshallah.. Bij Gods wil. Echte clubmensen zien hun club in rook op gaan. Just like that. Geen ziel spreekt de Sjeik tegen. Zijn wil is letterlijk wet.