Fusieclub moet RBC-Halsteren gaan heten, ‘zelfstandig voortbestaan RBC niet realistisch’

RBC-Halsteren, dat moet de naam worden van de fusieclub die de besturen van RBC en RKSV Halsteren voor ogen hebben. Dat is zaterdagochtend aan de leden van beide clubs medegedeeld. Een fusie is volgens het bestuur van de Roosendaalse club het laatste redmiddel.

Beide clubs hebben hun leden vandaag voorzien van een voortgang over de fusiegesprekken die in een vergevorderd stadium zijn. Het plan is als volgt: de fusieclub gaat RBC-Halsteren heten en gaat spelen in een oranje-geel shirt met daarop beide logo's. Zo blijft van beide verenigingen de naam, het logo en de kleuren behouden. De fusieclub krijgt twee vertegenwoordigende teams: een zondag 1 en een zaterdag 1. Het zondagteam gaat op in het stadion in Roosendaal het hoogste niveau spelen, op het niveau waarop nu Halsteren actief is (hoofdklasse). Het zaterdagteam blijft op Sportpark De Beek in Halsteren voetballen, ‘op een zo hoog mogelijk niveau’. Nu speelt Halsteren zaterdag 1 in de derde klasse.

De jeugdopleiding van de fusieclub, de VoetbalAcademie genaamd, wordt over twee locaties verdeeld. De jongste jeugd - tot aan de JO16 - gaat spelen in Roosendaal. De teams vanaf de JO17 gaan in Halsteren voetballen. Daarnaast komt er een beloftenteam, een onder 23-elftal, om als schakel tussen de jeugdopleiding en het eerste team, te fungeren.

Zelfstandig voortbestaan RBC ‘niet realistisch’

Het bestuur van RBC meldt dat een plan B, een alternatief voor de fusie, niet haalbaar is: ‘Het zelfstandig voortbestaan van RBC is niet realistisch meer’. Leden van de voormalige profclub hadden het bestuur verzocht om onderzoek te doen naar een alternatief voor de fusie, zodat de club zelfstandig kan voortbestaan. Dat alternatief is er volgens Ger Deleij, voorzitter van RBC, dus niet. ,,Onder de huidige omstandigheden (financiële problemen, coronavirus, de daarop volgende economische crisis alsmede het feit dat RBC mede door het besluit van de KNVB niet is gepromoveerd) acht het bestuur het zelfstandig voortbestaan van RBC niet realistisch meer. Dat betreurt het bestuur, maar het bestuur heeft wel de verantwoordelijkheid om RBC een levensvatbaar perspectief te bieden!”, aldus het bestuur van RBC in een brief gericht aan de leden.

Financieel staat RBC er zo slecht voor dat de club alleen redding ziet in samengaan met Halsteren. De idee: één grote West-Brabantse club, met een eerste elftal op landelijk niveau en een florerende businessclub, met een groot achterland voor sponsorwerving. Zo kan RBC de ambitie om de voetballadder te beklimmen waarmaken. Voor Halsteren is dat financiële plaatje ook aantrekkelijk: de club ziet dat doorgaan op dezelfde weg onmogelijk is, met twee vertegenwoordigende teams, zaterdag 1 en zondag 1. Vooral de zondagploeg kost een hoop en trekt maar weinig bezoekers. Die twee ballen in de lucht blijven houden, op langere termijn, ziet de club niet zitten.

Ledenvergadering