Fusie tussen RBC en Halsteren van de baan

Er komt geen RBC-Halsteren. De fusie zou vóór 1 juni beklonken moeten zijn volgens de regels van de KNVB. Omdat er door de coronacrisis geen ledenvergadering kan worden belegd, kunnen de leden niet fysiek stemmen over de plannen die de clubs onlangs presenteerden. Een eventuele digitale vergadering ziet zowel het bestuur van Halsteren als dat van RBC niet zitten. ,,Door het coronavirus zijn we niet in staat jullie op een goede manier bij het proces te houden en fysiek te laten besluiten over het al dan niet doorgaan van de fusie”, aldus RBC-voorzitter Ger Deleij in een videoboodschap aan de leden. ‘Goede voorlichting en een inhoudelijke discussie is essentieel in zo'n uniek proces’, valt te lezen op de website van RKSV Halsteren.

De fusie is definitief van de baan. Beide clubs richten zich nu op hun eigen toekomstplannen.

Toekomst RBC

Vooral voor RBC worden het cruciale tijden. De club verkeert - zoals bekend - in financieel zwaar weer. Eerder noemde voorzitter Deleij een zelfstandig voortbestaan van RBC ‘niet realistisch’. In de videoboodschap op de website van de voormalige profclub klinkt hij serieus, maar hoopvol. ,,We zullen er aan moeten trekken. We zitten met financieel tekort dat voor het eind van dit seizoen opgelost moet zijn. We houden er niet van om schulden door te schuiven. Dus we moeten met elkaar in gesprek: waar kan het zuiniger, waar kan het wat minder en waar kunnen we ons geld aan besteden. Dat zijn we aan iedereen verplicht. Maar als we wat zuiniger gaan doen, heb ik er vertrouwen in dat we RBC een mooie toekomst moeten geven. Dat zullen we samen moeten doen.”

Deleij hoopt dat de aandeelhouders, een groep sponsoren die het stadion overneemt, RBC gunstig gezind zijn. ,,Daarmee gaan we op korte termijn om de tafel. Nu de fusie niet doorgaat, ontstaat een nieuwe situatie en daar moeten we het met elkaar over hebben. Wellicht hebben zij ons iets moois te bieden.”

Promotieverzoek

Of de aandeelhouders iets voor RBC gaan betekenen, valt te bezien. Die partij stuurde immers aan op een fusie. Deleij hoopt in ieder geval dat eventuele promotie naar de tweede klasse het aantrekkelijker maakt voor de aandeelhouders en eventuele andere sponsoren. RBC legde deze week bij de KNVB het verzoek neer om te promoveren naar dat niveau. De stadionclub eindigde dit afgebroken seizoen bovenaan in de derde klasse en hoopt in aanmerking te komen voor een eventueel vrijgekomen plekje hogerop. De voetbalbond bood alle clubs de mogelijkheid zo'n verzoek in te dienen, aangezien er jaarlijks clubs verdwijnen uit de voetbalpiramide.

Deleij heeft goede hoop op promotie. ,,Ik vind dat we een goede kans maken om toch naar de tweede klasse te gaan. En hoop doet leven.”

Halsteren

Voor Halsteren heeft het niet doorgaan van de fusie minder ingrijpende gevolgen. Voor die club, een stuk gezonder dan RBC, was het financiële plaatje van het samengaan aantrekkelijk: het bestuur ziet dat doorgaan op dezelfde weg moeilijk is, met twee vertegenwoordigende teams, zaterdag 1 en zondag 1. Vooral de zondagploeg kost een hoop en trekt maar weinig bezoekers. Die twee ballen in de lucht blijven houden, op langere termijn, ziet de club niet zitten.