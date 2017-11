Friet met stoofvlees en bier bij thuiskomst voor periodekampioen Schijf

Een half uur nadat het buffet was opgesteld, klonk Suijkerbuijk opgetogen door de telefoon: ,,Dit is een unieke prestatie van een unieke spelersgroep", aldus de voorzitter. ,,Wij eisen als bestuur niets van deze groep, ze leggen zichzelf de druk om te presteren op. Toch denk ik dat we na deze super eerste periode best mogen dromen van een kampioenschap. Ik moet nog zien wie van ons kan winnen."

Bescheiden

In Galder (na de 2-5 zege op Gesta) was het nog een bescheiden feestje. Een gezamenlijke buikschuiver voor de meegereisde fans, daar bleef het bij. ,,Dat is onze bescheidenheid", verklaarde trainer Cees van Beers de lauwe viering van de eerste periode in zondag 4B. Maar heeft het er misschien ook mee te maken dat dit ticket voor de nacompetitie om promotie naar de derde klasse niet het belangrijkste doel van de sympathieke dorpsclub is? ,,Het zou raar zijn als ik nu zou zeggen dat we niet voor het kampioenschap zouden gaan", was Van Beers eerlijk. ,,Voor het seizoen heb ik het al stiekem naar de groep toe uitgesproken. Maar natuurlijk willen we de titel pakken."

Oud papier ophalen

En voorlopig is Schijf daarvoor prima op weg. De eerste periode werd binnengehaald na een foutloos parcours. In een competitie met sterke, grote clubs als Alliance, Internos en BSC, won het bescheiden Schijf de eerste zeven wedstrijden. ,,Deze groep is zo fanatiek", probeerde Van Beers het succes te duiden. ,,We trainen twee keer per week volle bak. Conditioneel zijn we ijzersterk. En daarnaast is er een geweldige sfeer, iedereen gaat voor elkaar door het vuur. Op donderdagavond blijft iedereen tot twaalf uur in de kantine hangen. Maar evengoed moeten ze allemaal een keer het oud papier ophalen in het dorp om geld voor de clubkas binnen te halen. In mijn 33 jaar als trainer heb ik nog nooit zo'n geweldige groep meegemaakt."

De matchwinner tegen Gesta, Dennis van Nijnatten was het met zijn coach eens. ,,Wij zijn eigenlijk een groot vriendenteam", zei hij met een peuk tussen zijn lippen en een flesje bier in de handen. ,,We werken keihard voor elkaar en er is nooit gezeik."