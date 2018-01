Frans van Etten: 'Alliance één grote familie voor me'

100 jaar allianceHij maakte de glorietijd van Alliance mee in de eerste klasse, de jaren van trainer Wim Rommens en de legendarische voorzitter Toine de Clercq. Frans van Etten (61) was de goaltjesdief van het team en legde in die periode ook eenmaal beslag op de Zilveren Schoen, als topschutter van de regio.

Van Etten voelde zich bij Alliance gewaardeerd. ,,Het was één grote familie voor me.'' Van Etten is een gevoelsmens, tot op de dag van vandaag. Bij RBC, de club waar hij zijn opleiding kreeg en als jong talent deel uitmaakte van de hoofdmacht, trok hij met ruzie de deur achter zich dicht. Midden in het seizoen stopte hij, abrupt, na het zoveelste incident. ,,Ik heb dat altijd heel erg gevonden.'' Na een gemiste strafschop bij de reserves tegen Vlissingen werd hij door trainer Cees Vermunt meteen naar de kant gehaald. Van Etten trok zijn shirt uit en verliet de Luiten. ,,Ik gooide m'n kop in de wind, ik voelde me zo vernederd.''

Warm bad

Bij Alliance kwam Van Etten in een warm bad terecht. Hij zou er zowat tien jaar spelen, met meteen al het kampioenschap in de tweede klasse als groot succes. De Zilveren Schoen noemt hij nog steeds zijn piekmoment, met de acht treffers in het duel tegen Haarsteeg als absoluut hoogtepunt. ,,Twee zuivere hattricks.''

Het kampioenschap zat toen al in de tas en Rommens had gevraagd om alle ballen op Van Etten te spelen. ,,Je moet het als spits altijd van anderen hebben.'' In de buitenwereld werden vraagtekens geplaatst bij die acht treffers. Van Etten kan zich er, zoveel jaar later, nog over opwinden. ,,Er werd gezegd dat het doorgestoken kaart was.'' Volgens de roddels zouden ook door zijn broer Sjac gemaakte doelpunten op naam van Van Etten zijn gezet. ,,Maar ik ga toch geen schoen ophalen die niet van mij is?''

Drinken door een rietje

In de eerste klasse leek Van Etten op weg naar een tweede schoen, totdat een zware botsing met de doelman van Wilhelmina'08 roet in het eten gooide. ,,Driedubbele kaakbreuk, verhemelte kapot, zware hersenschudding, zeven weken drinken door een rietje.'' Thuis hield Van Etten zijn conditie op peil op de hometrainer. ,,Ik wilde zo snel mogelijk terugkeren.'' De Zilveren Schoen dat seizoen ging echter naar zijn ploeggenoot Jaap Kense. ,,De prijs bleef in ieder geval binnen de vereniging.''

Alliance speelde in die jaren de pannen van het dak en even was er zelfs zicht op promotie naar de hoofdklasse. Leo Wesel was de absolute ster van die dagen. Van Etten had wel eens moeite met de balverliefde Wesel. ,,Hij vergat soms dat het een teamsport was.'' Bij de toenmalige trainer Maarten van Pelt drong Van Etten zelfs aan op een reservebeurt voor de vleugelspits. Van Pelt gaf daar gehoor aan, totdat aanvoerder Henk Valkenburg protesteerde. Wesel startte gewoon in de basis. Van Etten: ,,Ik kon goed met Leo door één deur, hoor. We gingen in de zomerperiode wel eens samen trainen. Ik heb ook veel aan hem te danken.''

Trouw

Vanwege blessures ging Van Etten noodgedwongen al vroeg op een lager niveau voetballen, bij het vierde van Alliance als laatste man. ,,We werden kampioen en ik werd als verdediger topscorer met 27 doelpunten.'' Van Etten was in zijn beste jaren een vaste keus in regionale selecties. Teamgenoten als Johan Sulkers, Rini Plasmans, Michel van de Korput en Bud Brocken maakten de stap naar de absolute top. Zelf bleef hij Alliance trouw, hoewel er vage interesse was van clubs als Fortuna Vlaardingen en Heracles. Ook RBC informeerde nog een keer, bij de rentree in het betaalde voetbal. ,,Concreet werd het nooit.''