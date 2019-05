Foesenek wil met zijn vrienden de honger van Sprundel stillen: ‘We gaan voor promotie’

Zijn ploeg staat momenteel derde in de vierde klasse B. Aan het eind van de rit zou dat een ticket voor de nacompetitie opleveren. Maar in de komende drie wedstrijden moet die plaats wel vastgehouden worden. Concurrent BSC (1 punt minder) zit Sprundel op de hielen, terwijl er misschien ook nog meer in zit: koploper DSE (5 punten meer) en Emma (2 punten meer) zijn nog niet uit het zicht verloren. Niels Foesenek is kritisch: ,,We doen nog volop mee, maar echt tevreden kan ik niet zijn. Er had meer ingezeten. Als we niet zoveel hadden weggegeven tegen de lagere ploegen, hadden we met DSE bovenaan kunnen staan.”