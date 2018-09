Foesenek helpt DSE aan zege, Grenswachters revancheert zich

Grenswachters - NSV 3-1 (1-1) 0-1 Martijn de Bruijn, 1-1 Jordy van Gastel, 2-1 Joris Koeleman, 3-1 Robin van As.

Grenswachters revancheerde zich na de offday van vorige week. ,,We hebben keihard gewerkt. Het was een verdiende zege", aldus Patrick Arnouts.

HSC'28 - DSE 0-3 (0-3) 0-1 Pieter Foesenek, 0-2 Erik Jansen, 0-3 Foesenek.

,,We kwamen al binnen vijftig seconden op voorsprong", zag DSE-trainer Willem Lambregts. ,,We kregen nog veel kansen om de score verder uit te bouwen, maar de doelman van HSC'28 keepte uitstekend."

RSV - BSC 1-4 (1-3) 0-1 Chris Willemsen, 0-2 Maarten Constandse, 0-3 Jao Pijpers, 1-3 Constandse (eigen doelpunt), 1-4 Constandse.

BSC-trainer Rick Schimmel was uiterst tevreden. ,,We waren heer en meester. De tegenstander kreeg geen vat op ons combinatiespel. Het was bij vlagen zeer goed. Een dik verdiende zege", zo analyseerde Schimmel.

GSC/ODS - DIOZ 2-3 (1-2) 0-1 Aron van Overveld, 0-2 Paul Pesman, 1-2 GSC/ODS (penalty) 2-2 GSC/ODS (penalty), 2-3 Van Overveld (penalty).

Ondanks twee benutte strafschoppen tegen ging DIOZ er met drie punten in Dordrecht vandoor. De formatie uit Zegge pakte de driepunter, doordat ook Aron van Overveld raak schoot vanaf elf meter.

Gesta - Emma 1-3 (0-2) 0-1 Rowdy Nijenhuis, 0-2 Joey Steenbakker, 0-3 Nijenhuis, 1-3 Robbin Trumpi

Ondanks de nederlaag was Gesta-trainer Anjo Wintermans tevreden over zijn ploeg. ,,We hebben goed weerstand geboden en mijn jongens hebben er alles aangedaan om een goed resultaat te behalen in deze wedstrijd. Twee individuele acties van Emma deden ons de das om."

Noordhoek - Achtmaal 3-0 (2-0) 1-0 en 2-0 Jordy van Geel, 3-0 Christian Reuvers.

,,We kregen drie rode kaarten", zag Achtmaal-trainer John van Aert. ,,Alles zat tegen. Ik praat niet graag over de scheidsrechter, maar dit was niet best."