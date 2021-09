Flinke kwaliteitsimpuls voor West-Brabants amateurvoetbal in de vierde klasse: ‘Het wordt dringen bovenin’

FC Bergen, Internos, MOC’17, Steenbergen, Alliance en Dosko: het zijn grote namen uit het West-Brabantse amateurvoetbal, die elkaar nu tegenkomen in de zaterdag vierde klasse C. Veel clubs maakten in de afgelopen jaren de overstap van zondag naar zaterdag, wat zorgt voor een flinke kwaliteitsimpuls. ,,Een aantal jaar geleden was de vierde klasse zaterdag duidelijk minder dan die op zondag. Tegenwoordig is dat niet meer zo’’, constateert Ger Musters, trainer van MOC’17. ,,Ons doel is duidelijk: promotie. Maar clubs als Internos en Steenbergen denken daar niet anders over.’’