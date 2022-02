Fitte Jagernath wil zich met Halsteren terugknokken in titelrace: ‘Routine kan de doorslag geven’

Vijfde klasse A De Schutters is op schot en Molenschot schiet met scherp

Er werd weer genoeg gescoord in de vijfde klasse, zoals dat vrij vaak het geval is. Dennis Wirken maakte een hattrick namens Molenschot, Alain Puiman deed dat namens De Schutters. Neerlandia’31 won in eigen huis van TPO, dat maar 12 spelers tot de beschikking had, en blijft meedoen voor de bovenste plaatsen.

13 februari